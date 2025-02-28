Як запекти яблука в духовці — найсмачніший рецепт з начинкою та без

Запечене яблуко. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ароматні, м’які та корисні — запечені яблука стануть чудовим варіантом для сніданку або легкого десерту. Готуйте їх із сирною начинкою чи без неї та насолоджуйтесь натуральним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

яблука (краще кисло-солодкі);

мед або цукор — за смаком;

кисломолочний сир — за смаком;

горіхи (грецькі або інші) — за бажанням.

Спосіб приготування

Яблука добре помити, зрізати верхівку та акуратно видалити серцевину.

Підготовка яблук. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для начинки змішати кисломолочний сир із медом (або цукром) і подрібненими горіхами. Наповнити яблука сирною масою.

Приготування начинки. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Якщо запікаєте у фользі, загорнути кожне яблуко та випікати при температурі 180 °C протягом 25 хвилин — так вони будуть максимально соковитими.

Начинка для яблук. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Якщо запікаєте без фольги, викласти яблука у форму для запікання та готувати при температурі 180 °C протягом 18-20 хвилин. Перед подачею можна полити медом або посипати корицею.

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