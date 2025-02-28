Как запечь яблоки в духовке — самый вкусный рецепт с начинкой и без

Как запечь яблоки в духовке — рецепт фруктов с начинкой и без
Ароматные, мягкие и полезные — запеченные яблоки станут отличным вариантом для завтрака или легкого десерта. Готовьте их с творожной начинкой или без нее и наслаждайтесь натуральным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- яблоки (лучше кисло-сладкие);
- мед или сахар — по вкусу;
- творог — по вкусу;
- орехи (грецкие или другие) — по желанию.
Способ приготовления
Яблоки хорошо помыть, срезать верхушку и аккуратно удалить сердцевину.
Для начинки смешать творог с медом (или сахаром) и измельченными орехами. Наполнить яблоки творожной массой.
Если запекаете в фольге, завернуть каждое яблоко и выпекать при температуре 180 °C в течение 25 минут — так они будут максимально сочными.
Если запекаете без фольги, выложить яблоки в форму для запекания и готовить при температуре 180 °C в течение 18-20 минут. Перед подачей можно полить медом или посыпать корицей.
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