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Как запечь яблоки в духовке — рецепт фруктов с начинкой и без

28 февраля 2025 04:16
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как запечь яблоки в духовке — самый вкусный рецепт с начинкой и без
Запеченное яблоко. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ароматные, мягкие и полезные — запеченные яблоки станут отличным вариантом для завтрака или легкого десерта. Готовьте их с творожной начинкой или без нее и наслаждайтесь натуральным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • яблоки (лучше кисло-сладкие);
  • мед или сахар — по вкусу;
  • творог — по вкусу;
  • орехи (грецкие или другие) — по желанию.

Способ приготовления

Яблоки хорошо помыть, срезать верхушку и аккуратно удалить сердцевину.

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Подготовка яблок. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для начинки смешать творог с медом (или сахаром) и измельченными орехами. Наполнить яблоки творожной массой.

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Приготовление начинки. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Если запекаете в фольге, завернуть каждое яблоко и выпекать при температуре 180 °C в течение 25 минут — так они будут максимально сочными.

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Начинка для яблок. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Если запекаете без фольги, выложить яблоки в форму для запекания и готовить при температуре 180 °C в течение 18-20 минут. Перед подачей можно полить медом или посыпать корицей.

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