Як засолити червону рибу в домашніх умовах — швидкий покроковий рецепт.

Як засолити червону рибу — ідеальний та швидкий спосіб
Простий рецепт, як засолити червону рибу в домашніх умовах. Така риба гарно підійде для різноманітних страв або просто для бутербродів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- лосось свіжий 400 г;
- сіль 1 ст.л.;
- чорний перець (свіжозмелений) за смаком;
- лимон (сік) 20 г.
Спосіб приготування
Філе риби необхідно помити, обсушити паперовим рушником.
Посипаємо з обох сторін сумішшю солі й перцю.
Додаємо кілька крапель соку лимону. Покласти рибу в герметичну ємність і поставити в холодильник мінімум на 4 години.
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