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Як засолити червону рибу — ідеальний та швидкий спосіб

16 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як засолити червону рибу в домашніх умовах — швидкий покроковий рецепт.
Червона риба. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт, як засолити червону рибу в домашніх умовах. Така риба гарно підійде для різноманітних страв або просто для бутербродів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • лосось свіжий 400 г;
  • сіль 1 ст.л.;
  • чорний перець (свіжозмелений) за смаком;
  • лимон (сік) 20 г. 

Спосіб приготування 

Філе риби необхідно помити, обсушити паперовим рушником.

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Червона риба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Посипаємо з обох сторін сумішшю солі й перцю.

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Червона риба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додаємо кілька крапель соку лимону. Покласти рибу в герметичну ємність і поставити в холодильник мінімум на 4 години.

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Червона риба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раніше ми писали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.

Також мі розповідали про смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину.

Ще ми ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — уповільнює старіння.

рецепти
лайфхаки
риба
лосось
закуска

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