Як засолити червону рибу в домашніх умовах — швидкий покроковий рецепт.

Червона риба. Фото: Freepik

Простий рецепт, як засолити червону рибу в домашніх умовах. Така риба гарно підійде для різноманітних страв або просто для бутербродів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

лосось свіжий 400 г;

сіль 1 ст.л.;

чорний перець (свіжозмелений) за смаком;

лимон (сік) 20 г.

Спосіб приготування

Філе риби необхідно помити, обсушити паперовим рушником.

Червона риба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Посипаємо з обох сторін сумішшю солі й перцю.

Червона риба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додаємо кілька крапель соку лимону. Покласти рибу в герметичну ємність і поставити в холодильник мінімум на 4 години.

Червона риба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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