Как засолить красную рыбу в домашних условиях – быстрый пошаговый рецепт.

Красная рыба. Фото: Freepik

Простой рецепт как засолить красную рыбу в домашних условиях. Такая рыба хорошо подойдет для разнообразных блюд или просто для бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

лосось свежий 400 г;

соль 1 ст.л.;

черный перец (свежемолотый) по вкусу;

лимон (сек) 20 г.

Способ приготовления

Филе рыбы необходимо помыть, обсушить бумажным полотенцем.

Красная рыба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Посыпаем с обеих сторон смесью соли и перца.

Красная рыба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавляем несколько капель сока лимона. Положите рыбу в герметичную емкость и поставьте в холодильник минимум на 4 часа.

Красная рыба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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