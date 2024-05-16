Как засолить красную рыбу в домашних условиях – быстрый пошаговый рецепт.

Как засолить красную рыбу — идеальный и быстрый способ
Простой рецепт как засолить красную рыбу в домашних условиях. Такая рыба хорошо подойдет для разнообразных блюд или просто для бутербродов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- лосось свежий 400 г;
- соль 1 ст.л.;
- черный перец (свежемолотый) по вкусу;
- лимон (сек) 20 г.
Способ приготовления
Филе рыбы необходимо помыть, обсушить бумажным полотенцем.
Посыпаем с обеих сторон смесью соли и перца.
Добавляем несколько капель сока лимона. Положите рыбу в герметичную емкость и поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
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