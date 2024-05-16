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Как засолить красную рыбу — идеальный и быстрый способ

16 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как засолить красную рыбу в домашних условиях – быстрый пошаговый рецепт.
Красная рыба. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт как засолить красную рыбу в домашних условиях. Такая рыба хорошо подойдет для разнообразных блюд или просто для бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • лосось свежий 400 г;
  • соль 1 ст.л.;
  • черный перец (свежемолотый) по вкусу;
  • лимон (сек) 20 г.

Способ приготовления

Филе рыбы необходимо помыть, обсушить бумажным полотенцем.

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Красная рыба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Посыпаем с обеих сторон смесью соли и перца.

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Красная рыба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавляем несколько капель сока лимона. Положите рыбу в герметичную емкость и поставьте в холодильник минимум на 4 часа.

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Красная рыба. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раньше мы писали о шашлыке из скумбрии — простой и вкусный рецепт рыбы на огне.

Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.

Еще мы писали о рыбе, которая полезнее красной, но дешевле втрое — замедляет старение.

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