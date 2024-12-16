Як засолити оселедець вдома — ідеальна пропорція солі та спецій.

Оселедець та цибуля. Фото: Freepik

Хочете здивувати рідних і друзів ідеально засоленим оселедцем? Дізнайтеся, як обрати правильну пропорцію солі та спецій, щоб приготувати смачну рибу вдома. Це легко і значно краще, ніж магазинні варіанти.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно засолити оселедець, щоб він вийшов соковитим, ароматним і смачним.

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Домашній оселедець — це ідеальний варіант для любителів натурального смаку. Ви можете самостійно контролювати якість продукту, обирати спеції та експериментувати зі смаками. Засолювання оселедця вдома не потребує складних інгредієнтів чи спеціального обладнання.

Вам знадобиться:

оселедець — 2 середні риби;

сіль — 4 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

вода — 1 л.;

лавровий лист — 3-4 шт.;

чорний перець горошком — 10-12 шт.;

запашний перець горошком — 5-7 шт.;

гвоздика (за бажанням) — 2-3 шт.;

покрокова інструкція.

Спосіб приготування

Вибрати свіжу або свіжоморожену рибу. Якщо риба заморожена, дайте їй повністю розморозитися в холодильнику. Промити оселедець під холодною водою, очистити від луски та видалити нутрощі. Голову можна залишити або відрізати за бажанням.

Риба на тарілці. Фото: Freepik

Налити 1 літр води у каструлю, додати сіль, цукор і спеції. Довести до кипіння, постійно помішуючи, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Зняти з вогню та дати маринаду повністю охолонути до кімнатної температури.

Ніж та риба. Фото: Freepik

Покласти підготовлену рибу в глибоку ємність (наприклад, скляну або пластикову). Залити оселедець охолодженим маринадом, щоб він повністю покривав рибу. Накрити ємність кришкою або харчовою плівкою та поставити в холодильник.

Витримати рибу у маринаді

Для слабосоленого оселедця достатньо 24-36 годин.

Для середньосоленого — 48 годин.

Якщо хочете отримати добре просолений оселедець, залиште його в маринаді на 3-4 доби.

Вийняти рибу з маринаду, промити під водою та обсушити паперовими рушниками. Розрізати оселедець на порційні шматочки. За бажанням додати олію, цибулю кільцями або трохи лимонного соку для подачі.

Корисні поради

Використовуйте тільки свіжі спеції для кращого аромату.

Якщо хочете додати пікантності, спробуйте включити в маринад гірчичне зерно чи паприку.

Оселедець краще зберігати в холодильнику в щільно закритій ємності не довше 5-7 днів.

Домашній оселедець — це завжди смачно, корисно та безпечно, адже ви точно знаєте, що використовуєте якісні інгредієнти.

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