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Как засолить сельдь дома — правильная пропорция соли и специй

16 декабря 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как засолить сельдь дома – идеальная пропорция соли и специй.
Сельдь и лук. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить родных и друзей идеально засоленной селедкой? Узнайте, как выбрать правильную пропорцию соли и специй, чтобы приготовить вкусную рыбу на дому. Это легко и гораздо лучше, чем магазинные варианты.

Новини.LIVE расскажут, как правильно засолить сельдь, чтобы она получилась сочной, ароматной и вкусной.

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Домашняя сельдь — это идеальный вариант для любителей натурального вкуса. Вы можете самостоятельно контролировать качество продукта, выбирать специи и экспериментировать со вкусами. Засолка сельди дома не требует сложных ингредиентов или специального оборудования.

Вам понадобится:

  • селедка — 2 средних рыбы;
  • соль — 4 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • вода — 1 л.;
  • лавровый лист — 3-4 шт.;
  • черный перец горошком — 10-12 шт.;
  • душистый перец горошком — 5-7 шт.;
  • гвоздика (по желанию) — 2-3 шт.;
  • пошаговая инструкция.

Способ приготовления

Выбрать свежую или свежемороженую рыбу. Если рыба заморожена, дайте ей полностью разморозиться в холодильнике. Промыть селедку под холодной водой, очистить от чешуи и удалить внутренности. Голову можно выбросить либо отрезать по желанию.

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Рыба на тарелке. Фото: Freepik

Налить 1 литр воды в кастрюлю, добавить соль, сахар и специи. Довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились. Снять с огня и дать маринаду полностью охладиться до комнатной температуры.

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Нож и рыба. Фото: Freepik

Положить подготовленную рыбу в глубокую емкость (например стеклянную или пластиковую). Залить сельдь охлажденным маринадом, чтобы он полностью покрывал рыбу. Накрыть емкость крышкой или пищевой плёнкой и поставить в холодильник.

Выдержать рыбу в маринаде

  • Для слабосоленой сельди достаточно 24-36 часов.
  • Для среднесоленой — 48 часов.
  • Если хотите получить хорошо просоленную сельдь, оставьте ее в маринаде на 3-4 суток.

Вынуть рыбу из маринада, промыть под водой и обсушить бумажными полотенцами. Разрезать сельдь на порционные кусочки. По желанию добавить масло, лук кольцами или чуть-чуть лимонного сока для подачи.

Полезные советы

Используйте только свежие специи для лучшего аромата.

Если хотите добавить пикантность, попробуйте включить в маринад зерно горчицы или паприку.

Сельдь лучше хранить в холодильнике в плотно закрытой емкости не дольше 5-7 дней.

Домашняя сельдь — это всегда вкусно, полезно и безопасно, ведь вы точно знаете, что используете качественные ингредиенты. 

Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

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