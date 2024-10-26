Як засолити сало, щоб воно не жовтіло і не "пахло" морозилкою — простий рецепт

Як засолити сало, щоб воно не жовтіло і не "пахло" морозилкою
Шукаєте ідеальний спосіб засолити сало, щоб воно залишалося свіжим і смачним? Дізнайтеся секрети засолювання, які допоможуть зберегти його колір і смак, а також уникнути неприємного запаху після зберігання в морозилці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).
Спосіб приготування
Сало порізати на невеликі шматочки. Обсипати сало сіллю з усіх боків. Солі можна не шкодувати.
Сало скласти в тарілку, притрусити ще трохи сіллю. Накрити рушником. Залишити на дві доби.
Через дві доби беремо сало, кладемо його в пергамент та складаємо в контейнер, який щільно закривається. Таким чином сало можна зберігати в морозильній камері скільки завгодно.
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