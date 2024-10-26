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Как засолить сало, чтобы оно не желтело и не "пахло" морозилкой

26 октября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как засолить сало, чтобы оно не желтело и не "пахло" морозилкой – простой рецепт
Соленое сало. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идеальный способ засолить сало, чтобы оно оставалось свежим и вкусным? Узнайте секреты засолки, которые помогут сохранить его цвет и вкус, а также избежать неприятного запаха после хранения в морозильнике.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).

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Способ приготовления

Сало порезать на небольшие кусочки. Обсыпать сало солью со всех сторон. Соли можно не жалеть.

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Сало и соль. Фото: скриншот YouTube @kuhny-z-kisheni

Сало сложить в тарелку, посыпать еще немного солью. Накрыть полотенцем. Оставить на двое суток.

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Сало в соли. Фото: скриншот YouTube @kuhny-z-kisheni

Через двое суток берем сало, кладем его в пергамент и складываем в плотно закрывающийся контейнер. Таким образом сало можно хранить в морозильной камере сколь угодно.

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Сало в пергаменте. Фото: скриншот YouTube @kuhny-z-kisheni

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