Как засолить сало, чтобы оно не желтело и не "пахло" морозилкой – простой рецепт

Как засолить сало, чтобы оно не желтело и не "пахло" морозилкой
Ищете идеальный способ засолить сало, чтобы оно оставалось свежим и вкусным? Узнайте секреты засолки, которые помогут сохранить его цвет и вкус, а также избежать неприятного запаха после хранения в морозильнике.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ. (Щастя ЖИТИ).
Способ приготовления
Сало порезать на небольшие кусочки. Обсыпать сало солью со всех сторон. Соли можно не жалеть.
Сало сложить в тарелку, посыпать еще немного солью. Накрыть полотенцем. Оставить на двое суток.
Через двое суток берем сало, кладем его в пергамент и складываем в плотно закрывающийся контейнер. Таким образом сало можно хранить в морозильной камере сколь угодно.
Раньше мы писали о заготовке на зиму, которая должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки.
Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом идеальной закуски маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме.
Простой способ сохранить мясо при отключениях света — рецепт тушенки из курицы на зиму.
Читайте Новини.LIVE!