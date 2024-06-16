Як зберігати спаржу на зиму, щоб залишалася свіжою — лайфхакі

Спаржа на столі. Фото: Freepik

Збереження спаржі на зиму може здатися складним завданням, але з правильними методами ви зможете насолоджуватися цим корисним овочем цілий рік. Застосовуйте кілька способів збереження спаржі.

Новини.LIVE зібрали кілька перевірених лайфхаків для збереження спаржі на зиму.

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Заморожування

Ретельно промийте спаржу під холодною водою, щоб видалити бруд та пісок. Відріжте або зламайте нижні жорсткі частини стебел.

Щоб зберегти колір, смак та поживні речовини, рекомендується бланшувати спаржу. Для цього зануріть її в киплячу воду на 2-3 хвилини (час залежить від товщини стебел), потім відразу ж покладіть у крижану воду на 2-3 хвилини для припинення процесу приготування.

Спаржа на столі. Фото: Freepik

Добре висушіть спаржу на рушник, щоб забрати зайву вологу. Розкладіть спаржу на деку в один шар і заморозьте. Після заморожування перекладіть у герметичні контейнери або пакети для заморожування, видаляючи якнайбільше повітря.

Зберігайте заморожену спаржу у морозильній камері до 8-12 місяців.

Консервування

Промийте та обріжте спаржу, як описано вище. Приготуйте розсіл із води, солі та оцту. Пропорції можуть змінюватись, але зазвичай використовується 1 літр води, 2 столові ложки солі та 1 столова ложка оцту.

Щільно покладіть спаржу в стерилізовані банки вертикально, залишаючи трохи місця вгорі. Залийте спаржу гарячим розсолом, щоб він повністю покрив овочі.

Закрийте банки стерильними кришками і стерилізуйте в киплячій воді протягом 10-15 хвилин. Після охолодження зберігайте банки у прохолодному темному місці. Консервована спаржа може зберігатись до року.

Сушіння

Промийте і наріжте спаржу шматочками довжиною 2-3 см. Бланшуйте спаржу в окропі протягом 2-3 хвилин, потім охолодіть в крижаній воді.

Викладіть спаржу на ґрати дегідратора в один шар. Сушіть при температурі 50-55 °C до повного висихання, що може зайняти від 4 до 12 годин залежно від товщини стебел та потужності дегідратора.

Спаржа на столі. Фото: Freepik

Зберігайте сушену спаржу у герметичних контейнерах у прохолодному темному місці. Сушена спаржа може зберігатися до року та більше.

Квашення

Промийте та обріжте спаржу. Приготуйте розсіл, змішавши 1 літр води з 2 столовими ложками солі.

Укладіть спаржу в стерилізовану банку, додайте спеції до смаку (наприклад, часник, кріп, лавровий лист). Залийте спаржу розсолом так, щоб вона була повністю покрита.

Залишіть банку за кімнатної температури на 5-7 днів, потім перемістіть у холодильник. Квашена спаржа може зберігатися у холодильнику до кількох місяців.

За цими методами ви зможете зберегти свіжість і смак спаржі на зиму, насолоджуючись нею будь-якої пори року.

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