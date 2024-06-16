Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Як зберегти спаржу на зиму — перевірені лайфхаки arrow

Як зберегти спаржу на зиму — перевірені лайфхаки

16 червня 2024 07:50
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як зберігати спаржу на зиму, щоб залишалася свіжою — лайфхакі
Спаржа на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Збереження спаржі на зиму може здатися складним завданням, але з правильними методами ви зможете насолоджуватися цим корисним овочем цілий рік. Застосовуйте кілька способів збереження спаржі.

Новини.LIVE зібрали кілька перевірених лайфхаків для збереження спаржі на зиму.

Читайте також:

Заморожування

Ретельно промийте спаржу під холодною водою, щоб видалити бруд та пісок. Відріжте або зламайте нижні жорсткі частини стебел.

Щоб зберегти колір, смак та поживні речовини, рекомендується бланшувати спаржу. Для цього зануріть її в киплячу воду на 2-3 хвилини (час залежить від товщини стебел), потім відразу ж покладіть у крижану воду на 2-3 хвилини для припинення процесу приготування.

null
Спаржа на столі. Фото: Freepik

Добре висушіть спаржу на рушник, щоб забрати зайву вологу. Розкладіть спаржу на деку в один шар і заморозьте. Після заморожування перекладіть у герметичні контейнери або пакети для заморожування, видаляючи якнайбільше повітря.

Зберігайте заморожену спаржу у морозильній камері до 8-12 місяців.

Консервування

Промийте та обріжте спаржу, як описано вище. Приготуйте розсіл із води, солі та оцту. Пропорції можуть змінюватись, але зазвичай використовується 1 літр води, 2 столові ложки солі та 1 столова ложка оцту.

Щільно покладіть спаржу в стерилізовані банки вертикально, залишаючи трохи місця вгорі. Залийте спаржу гарячим розсолом, щоб він повністю покрив овочі.

Закрийте банки стерильними кришками і стерилізуйте в киплячій воді протягом 10-15 хвилин. Після охолодження зберігайте банки у прохолодному темному місці. Консервована спаржа може зберігатись до року.

Сушіння

Промийте і наріжте спаржу шматочками довжиною 2-3 см. Бланшуйте спаржу в окропі протягом 2-3 хвилин, потім охолодіть в крижаній воді.

Викладіть спаржу на ґрати дегідратора в один шар. Сушіть при температурі 50-55 °C до повного висихання, що може зайняти від 4 до 12 годин залежно від товщини стебел та потужності дегідратора.

null
Спаржа на столі. Фото: Freepik

Зберігайте сушену спаржу у герметичних контейнерах у прохолодному темному місці. Сушена спаржа може зберігатися до року та більше.

Квашення

Промийте та обріжте спаржу. Приготуйте розсіл, змішавши 1 літр води з 2 столовими ложками солі.

Укладіть спаржу в стерилізовану банку, додайте спеції до смаку (наприклад, часник, кріп, лавровий лист). Залийте спаржу розсолом так, щоб вона була повністю покрита.

Залишіть банку за кімнатної температури на 5-7 днів, потім перемістіть у холодильник. Квашена спаржа може зберігатися у холодильнику до кількох місяців.

За цими методами ви зможете зберегти свіжість і смак спаржі на зиму, насолоджуючись нею будь-якої пори року.

Раніше ми писали, кому не можна їсти молоду капусту і чому.

Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Дізнайтеся, чим корисна морква по-корейськи - кому не можна її їсти.

спаржа
рецепти
заготівля на зиму
лайфхаки
овочі на зиму

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку