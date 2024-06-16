Как хранить спаржу на зиму, чтобы оставалась свежей — лайфхаки

Спаржа на столе. Фото: Freepik

Сохранение спаржи на зиму может показаться сложной задачей, но с правильными методами вы сможете наслаждаться этим полезным овощем круглый год. Сохраняйте несколько способов сохранения спаржи.

Новини.LIVE собрали несколько проверенных лайфхаков для сохранения спаржи на зиму.

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Заморозка

Тщательно промойте спаржу под холодной водой, чтобы удалить грязь и песок. Отрежьте или сломайте жесткие нижние части стеблей.

Чтобы сохранить цвет, вкус и питательные вещества, рекомендуется бланшировать спаржу. Для этого погрузите ее в кипящую воду на 2-3 минуты (время зависит от толщины стеблей), затем сразу же переложите в ледяную воду на 2-3 минуты для прекращения процесса приготовления.

Спаржа на столе. Фото: Freepik

Хорошо высушите спаржу на полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Разложите спаржу на противне в один слой и заморозьте. После заморозки переложите в герметичные контейнеры или пакеты для заморозки, удалив как можно больше воздуха.

Храните замороженную спаржу в морозильной камере до 8-12 месяцев.

Консервирование

Промойте и обрежьте спаржу, как описано выше. Приготовьте рассол из воды, соли и уксуса. Пропорции могут варьироваться, но обычно используется 1 литр воды, 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка уксуса.

Плотно уложите спаржу в стерилизованные банки вертикально, оставляя немного пространства вверху. Залейте спаржу горячим рассолом, чтобы он полностью покрыл овощи.

Закройте банки стерильными крышками и стерилизуйте их в кипящей воде в течение 10-15 минут. После охлаждения храните банки в прохладном темном месте. Консервированная спаржа может храниться до года.

Сушка

Промойте и нарежьте спаржу на кусочки длиной 2-3 см. Бланшируйте спаржу в кипящей воде в течение 2-3 минут, затем охладите в ледяной воде.

Выложите спаржу на решетки дегидратора в один слой. Сушите при температуре 50-55°C до полного высыхания, что может занять от 4 до 12 часов в зависимости от толщины стеблей и мощности дегидратора.

Спаржа на столе. Фото: Freepik

Храните сушеную спаржу в герметичных контейнерах в прохладном темном месте. Сушеная спаржа может храниться до года и более.

Квашение

Промойте и обрежьте спаржу. Приготовьте рассол, смешав 1 литр воды с 2 столовыми ложками соли.

Уложите спаржу в стерилизованную банку, добавьте специи по вкусу (например, чеснок, укроп, лавровый лист). Залейте спаржу рассолом так, чтобы она была полностью покрыта.

Оставьте банку при комнатной температуре на 5-7 дней, затем переместите в холодильник. Квашеная спаржа может храниться в холодильнике до нескольких месяцев.

С помощью этих методов вы сможете сохранить свежесть и вкус спаржи на зиму, наслаждаясь ею в любое время года.

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