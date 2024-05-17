Як правильно зберігати борщ у холодильнику, щоб не скис – простий лайфхак

Борщ у тарілку. Фото: Freepik

У спеку може трапитися так, щоб приготовлений борщ скис, навіть якщо він знаходився в холодильнику. Ми розповімо про кілька порад, як правильно зберігати борщ, щоб уникнути зіпсованості страви.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Охолодження перед зберіганням

Після приготування дайте борщу трохи охолонути при кімнатній температурі перед тим, як помістити його в холодильник. Не рекомендується ставити гарячий борщ у холодильник, оскільки це може вплинути на рівномірне охолодження і збільшити ризик скисання.

Зберігання у герметичній ємності

Перелийте охолоджений борщ у герметичну пластикову або скляну ємність. Герметична упаковка допомагає уникнути попадання запахів із холодильника до борщу та зберігає його свіжість.

Борщ у тарілку. Фото: Freepik

Зберігання при низькій температурі

Помістіть борщ у холодну частину холодильника, зазвичай це нижня полиця або відсік для овочів. Низька температура допомагає уповільнити процеси розкладання та скисання борщу.

Не зберігайте довго

Борщ, як і будь-які інші страви, не рекомендується зберігати в холодильнику надто довго. Спробуйте вжити його протягом 3-4 днів після приготування, щоб уникнути втрати свіжості та смаку.

Борщ у тарілку. Фото: Freepik

Періодична перевірка

Перевіряйте борщ на предмет ознак скисання або псування, таких як неприємний запах або зміна кольору. Якщо помітите такі зміни, краще уникати його вживання.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете успішно зберігати борщ у холодильнику, зберігаючи його смак та якість на довше.

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