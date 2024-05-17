Как правильно хранить борщ в холодильнике, чтобы не скис — простой лайфхак

Борщ в тарелке. Фото: Freepik

В жаркое время года может случиться так, чтобы приготовленный борщ скис, даже если он находился в холодильнике. Мы расскажем про несколько советов, как правильно хранить борщ, чтобы избежать испорченности блюда.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Охлаждение перед хранением

После приготовления дайте борщу немного остыть при комнатной температуре перед тем, как поместить его в холодильник. Не рекомендуется ставить горячий борщ прямо в холодильник, так как это может повлиять на равномерное охлаждение и увеличить риск скисания.

Хранение в герметичной емкости

Перелейте остывший борщ в герметичную пластиковую или стеклянную емкость. Герметичная упаковка помогает избежать попадания запахов из холодильника в борщ и сохраняет его свежесть.

Борщ в тарелке. Фото: Freepik

Хранение при низкой температуре

Поместите борщ в самую холодную часть холодильника, обычно это нижние полки или отсек для овощей. Низкая температура помогает замедлить процессы разложения и скисания борща.

Не храните долго

Борщ, как и любые другие блюда, не рекомендуется хранить в холодильнике слишком долго. Попробуйте употребить его в течение 3-4 дней после приготовления, чтобы избежать потери свежести и вкуса.

Борщ в тарелке. Фото: Freepik

Периодическая проверка

Проверяйте борщ на предмет признаков скисания или порчи, таких как неприятный запах или изменение цвета. Если заметите подобные изменения, лучше избегать его употребления.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете успешно хранить борщ в холодильнике, сохраняя его вкус и качество на дольше.

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