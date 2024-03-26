Як можна власноруч виготовити форми для випікання пасок

Як зробити форми для паски власноруч — знадобиться пергаментний папір
Вирішили напекти пасок до Великодня, а форми для випікання закінчилися? Це не проблема, є чудовий швидкий спосіб, який допоможе виготовити такі форми з пергамента самостійно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Для приготування форми об’ємом 1 л. нам знадобиться:
- 1 л. банка;
- пергаментний папір;
- 1 ч. л. борошна;
- 50 мл. води.
Спосіб виготовлення
Для початку готуємо харчовий клей. З'єднуємо борошно з водою та варимо до моменту закипання.
Знімаємо клей з вогню, залишаємо до повного охолодження.
Вирізаємо з пергаментного паперу заготовки.
Потрібно вирізати прямокутник розміром 37*17 см — 1 шт та коло діаметром 10 см — 2 шт.
Робимо форму так, як у відео. Підсушуємо її в духовці протягом кількох хвилин та використовуємо за призначенням.
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