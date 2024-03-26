Як можна власноруч виготовити форми для випікання пасок

Форми для паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вирішили напекти пасок до Великодня, а форми для випікання закінчилися? Це не проблема, є чудовий швидкий спосіб, який допоможе виготовити такі форми з пергамента самостійно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Для приготування форми об’ємом 1 л. нам знадобиться:

1 л. банка;

пергаментний папір;

1 ч. л. борошна;

50 мл. води.

Спосіб виготовлення

Для початку готуємо харчовий клей. З'єднуємо борошно з водою та варимо до моменту закипання.

Харчовий клей. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Знімаємо клей з вогню, залишаємо до повного охолодження.

Банка та пергамент. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вирізаємо з пергаментного паперу заготовки.

Форма з пергамента. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Потрібно вирізати прямокутник розміром 37*17 см — 1 шт та коло діаметром 10 см — 2 шт.

Форма з пергамента. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Робимо форму так, як у відео. Підсушуємо її в духовці протягом кількох хвилин та використовуємо за призначенням.

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