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Як зробити форми для паски власноруч — знадобиться пергаментний папір

26 березня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як можна власноруч виготовити форми для випікання пасок
Форми для паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вирішили напекти пасок до Великодня, а форми для випікання закінчилися? Це не проблема, є чудовий швидкий спосіб, який допоможе виготовити такі форми з пергамента самостійно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар

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Для приготування форми об’ємом 1 л. нам знадобиться:

  • 1 л. банка;
  • пергаментний папір;
  • 1 ч. л. борошна;
  • 50 мл. води. 

Спосіб виготовлення 

Для початку готуємо харчовий клей.  З'єднуємо борошно з водою та варимо до моменту закипання. 

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Харчовий клей. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Знімаємо клей з вогню, залишаємо до повного охолодження.

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Банка та пергамент. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вирізаємо з пергаментного паперу заготовки.

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Форма з пергамента. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Потрібно вирізати прямокутник розміром 37*17 см — 1 шт та коло діаметром 10 см — 2 шт.

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Форма з пергамента. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Робимо форму так, як у відео. Підсушуємо її в духовці протягом кількох хвилин та використовуємо за призначенням.

Раніше ми писали про швидкий рецепт бездрожжової сирної паски — збережіть до Великодня. 

Також ми розповідали про рецепт сирної паски "Тирамісу", яка готується без яєць. 

Ще радимо ознайомитися з рецептом сирної паски "три шоколади" без яєць. 

Також ми писали про вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна та перевірений рецепт ароматної пасхальної паски на сметані й без яєць. 

їжа
лайфхаки
Великдень
паска
випічка

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