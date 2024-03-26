Как можно собственноручно изготовить формы для выпекания куличей

Как сделать формы для кулича собственноручно — понадобится пергаментная бумага
Решили напечь пасхальных куличей, а формы для выпечки закончились? Это не проблема, есть отличный быстрый способ, который поможет изготовить такие формы из пергамента самостоятельно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Для приготовления формы объемом 1л. нам понадобится:
- 1л. банка;
- пергаментная бумага;
- 1 ч. л. муки;
- 50 мл. воды.
Способ изготовления
Для начала готовим пищевой клей. Соединяем муку с водой и варим до момента закипания.
Снимаем клей с огня, оставляем до полного охлаждения.
Вырезаем из пергаментной бумаги заготовки.
Нужно вырезать прямоугольник размером 37*17 см — 1 шт и круг диаметром 10 см — 2 шт.
Делаем форму так как на видео. Подсушиваем в духовке в течение нескольких минут и используем по назначению.
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