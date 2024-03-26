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Как сделать формы для кулича собственноручно — понадобится пергаментная бумага

26 марта 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Как можно собственноручно изготовить формы для выпекания куличей
Формы для кулича. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Решили напечь пасхальных куличей, а формы для выпечки закончились? Это не проблема, есть отличный быстрый способ, который поможет изготовить такие формы из пергамента самостоятельно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Для приготовления формы объемом 1л. нам понадобится:

  • 1л. банка;
  • пергаментная бумага;
  • 1 ч. л. муки;
  • 50 мл. воды.

Способ изготовления

Для начала готовим пищевой клей. Соединяем муку с водой и варим до момента закипания.

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Пищевый клей. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Снимаем клей с огня, оставляем до полного охлаждения.

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Банка и пергамент. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вырезаем из пергаментной бумаги заготовки.

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Форма из пергамента. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Нужно вырезать прямоугольник размером 37*17 см — 1 шт и круг диаметром 10 см — 2 шт.

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Форма из пергамента. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Делаем форму так как на видео. Подсушиваем в духовке в течение нескольких минут и используем по назначению.

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