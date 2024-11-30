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Як зробити смачний хліб вдома в духовці — бюджетний рецепт

30 листопада 2024 12:09
Марина Євтягіна - Редактор
Як спекти домашній хліб у духовці — простий бюджетний рецепт
Домашній хліб. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете приготувати ароматний домашній хліб, не витрачаючи багато часу та грошей? Цей простий рецепт у духовці допоможе створити ідеальний буханець із мінімумом зусиль. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • тепла вода 210 мл;
  • пшеничне борошно 320 г;
  • олія 1 ст. л.;
  • дріжджі живі 12 г;
  • чайна ложка цукру;
  • пів чайної ложки солі. 

Спосіб приготування 

У ємності з'єднати просіяне борошно, цукор, дріжджі і сіль. Влити олію і теплу воду. Замісити тісто.

рецепт домашньго хліба
Вода та дріжджі. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Накрити рушником і поставити у тепле місце підростати на 30 хвилин. 

простий рецепт домашньго хліба
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Потім обім'яти його, зліпити буханець і дати 20 хвилин постояти у формі. Перед тим як відправити хліб до духовки, зробіть гострим ножем надрізи.

бюджетний рецепт домашньго хліба
Тісто для хліба. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Розігріти до 200 ºС духовку, помістити в неї буханець і пекти близько 25 хвилин.

дуже простий рецепт домашньго хліба
Тісто у формі для випікання. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

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12:53 РФ вбила мешканку Херсонщини — в поліції показали наслідки атаки

12:48 Сирський з'їздив на передову — яка мета поїздки

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