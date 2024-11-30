Як спекти домашній хліб у духовці — простий бюджетний рецепт

Як зробити смачний хліб вдома в духовці — бюджетний рецепт
Хочете приготувати ароматний домашній хліб, не витрачаючи багато часу та грошей? Цей простий рецепт у духовці допоможе створити ідеальний буханець із мінімумом зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- тепла вода 210 мл;
- пшеничне борошно 320 г;
- олія 1 ст. л.;
- дріжджі живі 12 г;
- чайна ложка цукру;
- пів чайної ложки солі.
Спосіб приготування
У ємності з'єднати просіяне борошно, цукор, дріжджі і сіль. Влити олію і теплу воду. Замісити тісто.
Накрити рушником і поставити у тепле місце підростати на 30 хвилин.
Потім обім'яти його, зліпити буханець і дати 20 хвилин постояти у формі. Перед тим як відправити хліб до духовки, зробіть гострим ножем надрізи.
Розігріти до 200 ºС духовку, помістити в неї буханець і пекти близько 25 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт домашніх роліні з грибами з лаваша від української господині.
Також ми розповідали про рецепт смачного хліба на сковороді.
Ще радимо ознайомитися з рецептом натуральної домашньої ковбаси для дитини до школи.
Читайте Новини.LIVE!