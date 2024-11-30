Як спекти домашній хліб у духовці — простий бюджетний рецепт

Домашній хліб. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Хочете приготувати ароматний домашній хліб, не витрачаючи багато часу та грошей? Цей простий рецепт у духовці допоможе створити ідеальний буханець із мінімумом зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

тепла вода 210 мл;

пшеничне борошно 320 г;

олія 1 ст. л.;

дріжджі живі 12 г;

чайна ложка цукру;

пів чайної ложки солі.

Спосіб приготування

У ємності з'єднати просіяне борошно, цукор, дріжджі і сіль. Влити олію і теплу воду. Замісити тісто.

Вода та дріжджі. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Накрити рушником і поставити у тепле місце підростати на 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Потім обім'яти його, зліпити буханець і дати 20 хвилин постояти у формі. Перед тим як відправити хліб до духовки, зробіть гострим ножем надрізи.

Тісто для хліба. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Розігріти до 200 ºС духовку, помістити в неї буханець і пекти близько 25 хвилин.

Тісто у формі для випікання. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

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