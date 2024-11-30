Как испечь домашний хлеб в духовке — простой бюджетный рецепт

Домашний хлеб. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Хотите приготовить ароматный домашний хлеб, не тратя много времени и денег? Этот простой рецепт в духовке поможет создать идеальную буханку с минимумом усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

теплая вода 210 мл.;

пшеничная мука 320 г;

масло 1 ст.л.;

дрожжи живые 12 г;

чайная ложка сахара;

пол чайной ложки соли.

Способ приготовления

В емкости соединить просеянную муку, сахар, дрожжи и соль. Влить растительное масло и теплую воду. Замесить тесто.

Вода и дрожжи. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Накрыть полотенцем и поставить в теплое место подрастать на 30 минут.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Затем обмять его, слепить буханку и дать 20 минут постоять в форме. Перед тем как отправить хлеб в духовку, сделайте острым ножом надрезы.

Тесто для хлеба. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Разогреть до 200 ºС духовку, поместить в нее буханку и печь около 25 минут.

Тесто в форме для выпечки. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

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