Как испечь домашний хлеб в духовке — простой бюджетный рецепт

Как сделать вкусный хлеб дома в духовке — бюджетный рецепт
Хотите приготовить ароматный домашний хлеб, не тратя много времени и денег? Этот простой рецепт в духовке поможет создать идеальную буханку с минимумом усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- теплая вода 210 мл.;
- пшеничная мука 320 г;
- масло 1 ст.л.;
- дрожжи живые 12 г;
- чайная ложка сахара;
- пол чайной ложки соли.
Способ приготовления
В емкости соединить просеянную муку, сахар, дрожжи и соль. Влить растительное масло и теплую воду. Замесить тесто.
Накрыть полотенцем и поставить в теплое место подрастать на 30 минут.
Затем обмять его, слепить буханку и дать 20 минут постоять в форме. Перед тем как отправить хлеб в духовку, сделайте острым ножом надрезы.
Разогреть до 200 ºС духовку, поместить в нее буханку и печь около 25 минут.
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