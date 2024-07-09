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Яке вершкове масло краще — 82% або 72%

9 липня 2024 08:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Яке вершкове масло вибрати і якої жирності.
Вершкове масло. Фото: Freepik
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

При виборі вершкового масла багато хто стикається з питанням, яке масло краще — з жирністю 82% або 72%. Обидва види масла мають свої особливості, плюси та мінуси, які важливо враховувати.

Новини.LIVE розкажуть про те, чим відрізняється вершкове масло по жирності.

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Вершкове масло 82%

Вершкове масло з жирністю 82% найчастіше використовується у кулінарії та випічці. Воно має насичений смак і приємну текстуру. Більш насичений смак та аромат. Завдяки високому вмісту жиру, масло має більш виражений вершковий смак, який може покращити смак випічки, соусів та інших страв.

Масло з таким вмістом жиру краще тримає форму при кімнатній температурі, що робить його м‛яким для намазування на хліб та використання у кремах та глазурі. У маслі 82% міститься менше води, ніж у маслі з 72%, що робить його більш придатним для випікання, оскільки воно забезпечує кращу консистенцію тіста та кінцевого продукту.

вершкове масло користь
Вершкове масло та сир. Фото: Freepik

Але масло з високим вмістом жиру калорійніше, що може бути небажано для тих, хто стежить за калорійністю свого раціону. Таке масло часто коштує дорожче через більш високий вміст молочного жиру.

Вершкове масло 72%

Вершкове масло з жирністю 72% також має свої переваги і може бути кращим у певних ситуаціях. Через нижчий вміст жиру, це масло містить менше калорій, що може бути корисно для тих, хто намагається знизити споживання калорій.

Масло з 72% жирністю часто дешевше, що може бути значним фактором для споживачів, які враховують бюджет. Це масло можна використовувати в різних стравах, включаючи приготування їжі та випічку, хоча його текстура та смак можуть бути не такими насиченими.

вершкове масло користь та шкода
Вершкове масло. Фото: Freepik

Вершкове масло з меншим вмістом жиру може бути менш насиченим та ароматним, що може вплинути на смак готової страви. У маслі з 72% міститься більше води, що може вплинути на консистенцію випічки та інших страв.

Яке масло вибрати

Вибір між маслом з жирністю 82% і 72% залежить від ваших потреб та переваг. Якщо ви готуєте вишукані страви або випічку, де важливим є насичений смак і текстура, краще вибрати масло з 82% жирністю. Якщо ви прагнете знизити калорійність раціону або вам потрібне масло для повсякденного використання, масло з 72% жирністю може бути кращим вибором.

Також варто враховувати, що на ринку представлено безліч виробників, і якість масла може змінюватись в залежності від бренду та технології виробництва. Завжди звертайте увагу на склад та репутацію виробника. У результаті, обидва варіанти мають свої переваги, і вибір залежить від конкретної кулінарної задачі та ваших уподобань.

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

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