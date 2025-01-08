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Які родзинки корисніші — чорні чи білі, користь та шкода

8 січня 2025 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чорні чи білі родзинки — які корисніші для здоровʼя та які мають шкоду
Виноград та родзинки. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Родзинки — улюблений продукт багатьох, але чи задумувались ви, які з них корисніші: чорні чи білі? Кожен вид має свої унікальні властивості, що можуть позитивно впливати на організм, але також існують певні нюанси, які варто знати. 

Новини.LIVE розкажуть про всі секрети цих популярних сухофруктів.

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Родзинки — це не просто сухофрукти, а справжнє джерело корисних речовин. Вони давно завоювали популярність серед поціновувачів здорового харчування. Але питання, які родзинки корисніші — чорні чи білі, викликає багато дискусій. Спробуймо розібратися в їх властивостях, користі та можливій шкоді.

белый и черный изюм
Білі та чорні родзинки. Фото: Freepik

Чорні родзинки — природний антиоксидант

Чорні родзинки виготовляють із темних сортів винограду. Вони мають більш насичений смак і темний колір завдяки високому вмісту антоціанів — природних антиоксидантів.

Користь чорних родзинок

  • Містять антиоксиданти, що борються зі старінням клітин і запобігають запальним процесам.
  • Багаті на залізо, що сприяє підвищенню гемоглобіну та покращенню роботи серцево-судинної системи.
  • Допомагають нормалізувати тиск завдяки високому вмісту калію.

Шкода чорних родзинок

Через високу калорійність (300–320 ккал на 100 г) можуть сприяти набору ваги при надмірному вживанні.

Містять велику кількість фруктози, що не рекомендовано людям із діабетом.

Білі родзинки — мʼякість і делікатність

Білі родзинки виготовляють із світлих сортів винограду, часто з мінімальною обробкою. Вони мають м’який смак, ніжнішу текстуру та світлий колір.

Користь білих родзинок

  • Високий вміст магнію допомагає боротися зі стресом і покращує якість сну.
  • Багаті на клітковину, що сприяє поліпшенню травлення та очищенню організму.
  • Завдяки природним цукрами надають швидкий заряд енергії, ідеальні для перекусів.

Шкода білих родзинок

Так само, як чорні, білі родзинки є висококалорійними.

У деяких випадках для обробки використовують сірку, що може спричинити алергічні реакції.

Що обрати? Чорні чи білі?

Вибір між чорними та білими родзинками залежить від ваших потреб і стану здоровʼя:

Для енергії та антиоксидантного захисту краще обрати чорні родзинки.

Для мʼякості травлення та зниження стресу підійдуть білі.

Однак найкраще вживати обидва види в помірних кількостях, додаючи їх у каші, салати, випічку чи як перекус.

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Білі родзинки. Фото: Freepik

Як вибрати якісні родзинки

  • Колір: природний, без надто яскравого блиску.
  • Запах: відсутність хімічного запаху.
  • Текстура: суха, але не пересушена.

Перед вживанням родзинки краще промити або навіть замочити, щоб позбутися можливих залишків обробки.

Родзинки — це універсальний продукт, що може стати як корисним перекусом, так і яскравим доповненням до улюблених страв. Чорні чи білі — обидва види мають свої переваги, тому вибір за вами. 

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