Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Какой изюм полезнее — черный или белый, польза и вред arrow

Какой изюм полезнее — черный или белый, польза и вред

8 января 2025 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Черный или белый изюм — полезный для здоровья и имеет вред
Виноград и изюм. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Изюм — любимый продукт многих, но задумывались ли вы, какой из них более полезный: черный или белый? Каждый вид имеет свои уникальные свойства, которые могут оказывать положительное воздействие на организм, но также существуют определенные нюансы, которые стоит знать.

Новини.LIVE расскажут обо всех секретах этих популярных сухофруктов.

Читайте также:

Изюм — это не просто сухофрукты, а настоящий источник полезных веществ. Он давно завоевал популярность среди любителей здорового питания. Но вопрос, какой изюм более полезный — черный или белый, вызывает много дискуссий. Давайте попробуем разобраться в свойствах, пользе и возможном вреде.

белый и черный изюм
Белый и черный изюм. Фото: Freepik

Черный изюм — природный антиоксидант

Черные изюм изготавливают из темных сортов винограда. Он обладает более насыщенным вкусом и темным цветом благодаря высокому содержанию антоцианов — природных антиоксидантов.

Польза черного изюма

  • Содержит антиоксиданты, борющиеся со старением клеток и предотвращающие воспалительные процессы.
  • Богатый железом, что способствует повышению гемоглобина и улучшению работы сердечно-сосудистой системы.
  • Помогает нормализовать давление благодаря высокому содержанию калия.

Вред черного изюма

Из-за высокой калорийности (300-320 ккал на 100 г) может способствовать набору веса при чрезмерном употреблении.

Содержит большое количество фруктозы, что не рекомендовано людям с диабетом.

Белый изюм — мягкость и деликатность

Белые изюм изготавливают из светлых сортов винограда, часто с минимальной обработкой. Он имеет более мягкий вкус, более нежную текстуру и светлый цвет.

Польза белого изюма

  • Высокое содержание магния помогает бороться со стрессом и улучшает качество сна.
  • Богатый клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и очищению организма.
  • Благодаря природным сахарам предоставляет быстрый заряд энергии, идеальный для перекусов.

Вред белого изюма

Так же, как черный, белый изюм высококалорийный.

В некоторых случаях для обработки используют серу, что может вызвать аллергические реакции.

Что выбрать? Черный или белый?

Выбор между черным и белым изюмом зависит от ваших потребностей и состояния здоровья:

Для энергии и антиоксидантной защиты лучше выбрать черный изюм.

Для мягкости пищеварения и снижения стресса подойдет белый.

Однако лучше употреблять оба вида в умеренных количествах, добавляя его в каши, салаты, выпечку или в качестве перекуса.

чем полезен изюм
Белый изюм. Фото: Freepik

Как выбрать качественный изюм

  • Цвет: естественный, без яркого блеска.
  • Запах: отсутствие химического запаха.
  • Текстура: сухая, но не пересушенная.

Перед употреблением изюм лучше промыть или даже замочить, чтобы избавиться от возможных остатков обработки.

Изюм — это универсальный продукт, который может стать как полезным перекусом, так и ярким дополнением к любимым блюдам. Черный или белый оба вида имеют свои преимущества, поэтому выбор за вами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

здоровье Изюм польза сухофрукты виноград

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:35 В Киеве раздаются взрывы

01:32 В ТЦК взяли взятку с военнообязанного — что решил суд

Срочная новость

01:26 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

Срочная новость

00:37 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

00:30 Неточные данные в "Резерв+" — когда не стоит идти в ТЦК

7 января 2025

23:56 Пентагон покинула чиновница по делам Украины, РФ и Евразии

23:55 Стало известно имя воина, вступившего в рукопашный бой с якутом

23:33 Военный ушел в СОЧ — какое решение принял суд

Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

Срочная новость

01:35 В Киеве раздаются взрывы

01:32 В ТЦК взяли взятку с военнообязанного — что решил суд

Срочная новость

01:26 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

Срочная новость

00:37 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

00:30 Неточные данные в "Резерв+" — когда не стоит идти в ТЦК

7 января 2025

23:56 Пентагон покинула чиновница по делам Украины, РФ и Евразии

23:55 Стало известно имя воина, вступившего в рукопашный бой с якутом

23:33 Военный ушел в СОЧ — какое решение принял суд

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

22:33 ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке — что решил суд

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю