Черный или белый изюм — полезный для здоровья и имеет вред

Виноград и изюм. Фото: Freepik

Изюм — любимый продукт многих, но задумывались ли вы, какой из них более полезный: черный или белый? Каждый вид имеет свои уникальные свойства, которые могут оказывать положительное воздействие на организм, но также существуют определенные нюансы, которые стоит знать.

Новини.LIVE расскажут обо всех секретах этих популярных сухофруктов.

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Изюм — это не просто сухофрукты, а настоящий источник полезных веществ. Он давно завоевал популярность среди любителей здорового питания. Но вопрос, какой изюм более полезный — черный или белый, вызывает много дискуссий. Давайте попробуем разобраться в свойствах, пользе и возможном вреде.

Белый и черный изюм. Фото: Freepik

Черный изюм — природный антиоксидант

Черные изюм изготавливают из темных сортов винограда. Он обладает более насыщенным вкусом и темным цветом благодаря высокому содержанию антоцианов — природных антиоксидантов.

Польза черного изюма

Содержит антиоксиданты, борющиеся со старением клеток и предотвращающие воспалительные процессы.

Богатый железом, что способствует повышению гемоглобина и улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

Помогает нормализовать давление благодаря высокому содержанию калия.

Вред черного изюма

Из-за высокой калорийности (300-320 ккал на 100 г) может способствовать набору веса при чрезмерном употреблении.

Содержит большое количество фруктозы, что не рекомендовано людям с диабетом.

Белый изюм — мягкость и деликатность

Белые изюм изготавливают из светлых сортов винограда, часто с минимальной обработкой. Он имеет более мягкий вкус, более нежную текстуру и светлый цвет.

Польза белого изюма

Высокое содержание магния помогает бороться со стрессом и улучшает качество сна.

Богатый клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и очищению организма.

Благодаря природным сахарам предоставляет быстрый заряд энергии, идеальный для перекусов.

Вред белого изюма

Так же, как черный, белый изюм высококалорийный.

В некоторых случаях для обработки используют серу, что может вызвать аллергические реакции.

Что выбрать? Черный или белый?

Выбор между черным и белым изюмом зависит от ваших потребностей и состояния здоровья:

Для энергии и антиоксидантной защиты лучше выбрать черный изюм.

Для мягкости пищеварения и снижения стресса подойдет белый.

Однако лучше употреблять оба вида в умеренных количествах, добавляя его в каши, салаты, выпечку или в качестве перекуса.

Белый изюм. Фото: Freepik

Как выбрать качественный изюм

Цвет: естественный, без яркого блеска.

Запах: отсутствие химического запаха.

Текстура: сухая, но не пересушенная.

Перед употреблением изюм лучше промыть или даже замочить, чтобы избавиться от возможных остатков обработки.

Изюм — это универсальный продукт, который может стать как полезным перекусом, так и ярким дополнением к любимым блюдам. Черный или белый оба вида имеют свои преимущества, поэтому выбор за вами.

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