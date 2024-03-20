Яку випічку та солодощі можна їсти у Великий піст

Випічка та свічки. Фото: Freepik

У 2024 році Великий піст розпочався 18 березня і триватиме до 4 травня. У цей час віруючі дотримуються суворих правил самообмеження та смирення. Вони відмовляються не лише від певних видів їжі, а й від розваг, приділяючи більше уваги духовним вправам та сімейному життю.

Новини.LIVE зібрали інформацію про те, які солодощі можна їсти під час Великого посту у 2024 році.

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Під час Великого посту християни дотримуються суворих правил харчування, утримуючись від м'яса, молочних продуктів, яєць, риби, морепродуктів та алкоголю. У різних церковних традиціях може бути деякі варіації у цих правилах.

Наприклад, у православній церкві допускається вживання риби в деякі дні, тоді як у Римо-католицькій церкві заборонено вживання м'яса та молочних продуктів протягом усього періоду Великого посту.

Які солодощі можна їсти під час Великого посту

Замість традиційних солодощів під час Великого посту можна вдатися до замінників з більш відповідним складом. Наприклад, шоколадні цукерки, у складі яких використовують сухофрукти, такі як курага, інжир, чорнослив або сушені ягоди.

Сухофрукти та горіхи. Фото: Freepik

Мед з горіхами також є гарною альтернативою, оскільки він корисніший і має менший глікемічний індекс, ніж цукор.

Крім того, фруктова пастила та фруктові чіпси можуть служити заміною звичайним солодощам, при цьому містить у собі тільки натуральні фрукти і не містять яєчних білків.

Чай та джем. Фото: Freepik

Однак важливо пам'ятати, що навіть при вживанні замінників солодощів важливо контролювати кількість продуктів, що споживаються.

Які солодощі слід виключити з раціону під час Великого посту

У пост заборонено вживання кондитерських виробів, що містять молочні продукти та жири тваринного походження. До них відносяться печиво, здобна випічка, вафлі, молочний та білий шоколад, зефір, маршмеллоу та безе.

Шоколад та цукерки. Фото: Freepik

Однак важливо пам'ятати, що, крім зовнішніх правил, важливо також керуватися власним здоровим глуздом і не перевантажувати організм суворими обмеженнями в їжі. Перед тим, як почати дотримуватися Великого посту, рекомендується проконсультуватися з лікарем.

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