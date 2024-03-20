Какую выпечку и сладости можно есть в Великий пост

Выпечка и свечи. Фото: Freepik

В 2024 году Великий пост начался 18 марта и продлится до 4 мая. В это время верующие следуют строгим правилам самоограничения и смирения. Они отказываются не только от определенных видов пищи, но и от развлечений, уделяя больше внимания духовным упражнениям и семейной жизни.

Новини.LIVE собрали информацию о том, какие сладости можно есть во время Великого поста в 2024 году.

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Во время Великого поста христиане придерживаются строгих правил в питании, воздерживаясь от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы, морепродуктов и алкоголя. В различных церковных традициях могут быть некоторые вариации в этих правилах.

Например, в православной церкви допускается употребление рыбы в некоторые дни, тогда как в Римско-католической церкви запрещено употребление мяса и молочных продуктов на протяжении всего периода Великого поста.

Какие сладости можно есть во время Великий пост

Вместо традиционных сладостей во время Великого поста можно прибегнуть к заменителям с более подходящим составом. Например, шоколадные конфеты, в составе которых используются сухофрукты, такие как курага, инжир, чернослив или сушеные ягоды.

Сухофрукты и орехи. Фото: Freepik

Мед с орехами также является хорошей альтернативой, поскольку он более полезен и имеет меньший гликемический индекс, чем сахар.

Кроме того, фруктовая пастила и фруктовые чипсы могут служить заменой обычным сладостям, при этом содержа в себе только натуральные фрукты и не содержат яичных белков.

Чай и джем. Фото: Freepik

Однако важно помнить, что даже при употреблении заменителей сладостей важно контролировать количество потребляемых продуктов.

Какие сладости следует исключить из рациона во время Великого поста

В пост запрещено употребление кондитерских изделий, содержащих молочные продукты и жиры животного происхождения. К ним относятся печенье, сдобная выпечка, вафли, молочный и белый шоколад, зефир, маршмеллоу и безе.

Шоколад и конфеты. Фото: Freepik

Однако важно помнить, что кроме внешних правил, важно также руководствоваться собственным здравым смыслом и не перегружать организм строгими ограничениями в пище. Перед тем, как начать соблюдать Великий пост, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также мы писали про церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста.

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