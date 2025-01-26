Страви на китайський Новий рік, які залучають удачу та гроші

Мандарини та карти. Фото: Freepik

Китайський Новий рік — це не лише яскраве святкування, але й можливість залучити удачу та фінансове благополуччя. Приготуйте страви, які мають символічне значення, і зробіть своє свято справді особливим.

Новини.LIVE розкажуть про страви, які символізують удачу, багатство та щастя.

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Китайський Новий рік, або Свято весни, — це час оновлення, родинного тепла та символічних традицій, які несуть із собою побажання щастя, здоров’я та фінансового добробуту. У 2025 році це свято припадає на 29 січня, і для багатьох українців це може стати чудовою нагодою не лише пізнати іншу культуру, а й запросити у своє життя трохи більше удачі та достатку. А найкращий спосіб це зробити — через їжу, адже саме страви на китайський Новий рік мають особливу символіку.

1. Пельмені — символ багатства

Китайські пельмені (цзяоцзи) нагадують форму старовинних золотих злитків. Їх приготування вважається сімейною традицією, адже ліплення пельменів у новорічну ніч символізує залучення багатства в дім. Щоб підсилити ефект, у деякі пельмені кладуть монетку, що обіцяє тому, хто її знайде, удачу на весь рік. Українцям буде легко адаптувати цей рецепт, використовуючи улюблені начинки: м’ясо, гриби чи навіть овочі.

Червоний конверт. Фото: Freepik

2. Риба — удача у всіх сферах життя

У Китаї риба є обов’язковою стравою на святковому столі, адже слово "риба" (鱼, yú) співзвучне зі словом "достаток". Її подають цілою, що символізує єдність і гармонію в родині. Рекомендується готувати рибу на пару або запікати, додаючи традиційні спеції, як імбир, соєвий соус і зелена цибуля. Це може бути короп або форель, які легко знайти у наших магазинах.

3. Локшина довголіття

Довга локшина — ще один символ, який обіцяє довге та щасливе життя. Її особливість у тому, що її не можна розрізати, адже довжина локшини асоціюється з тривалістю життя. Для українського столу підійде італійська паста, але краще спробувати приготувати китайську яєчну локшину з овочами, куркою чи креветками.

Новорічні декорації. Фото: Freepik

4. Мандарини та апельсини — символ щастя та багатства

Цитрусові фрукти займають особливе місце на новорічному столі в Китаї, адже їхній золотистий колір асоціюється з багатством, а кругла форма символізує досконалість. Це доступний і дуже простий спосіб додати символізму до свята — достатньо просто красиво викласти фрукти на стіл або навіть використовувати їх у десертах.

5. Весняні рулети (спрінг-роли) — символізують золото

Спрінг-роли, які нагадують золоті злитки, є ще однією стравою, що символізує багатство. Їх можна наповнювати овочами, креветками або навіть солодкими інгредієнтами. Вдома їх можна приготувати як у фритюрі, так і запекти в духовці. Це чудова ідея для святкового столу, яка вразить гостей.

6. Солодощі для радості та гарного настрою

У Китаї вважається, що солодощі на святковому столі приносять радість і гармонію в життя. Наприклад, традиційні рисові кульки тан'юань символізують єдність сім’ї. Можна спробувати адаптувати десерт, створивши солодкі кульки з рисового тіста з додаванням горіхів чи меду.

Як адаптувати святкове меню для українців

Навіть якщо ви не святкуєте китайський Новий рік за всіма традиціями, додати кілька страв до свого звичного зимового меню буде цікавим і смачним експериментом. У 2025 році, коли світ стає все більш відкритим до культурних обмінів, такі ідеї стануть не лише способом розширити гастрономічний кругозір, а й нагадуванням про важливість сімейних традицій та гармонії.

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