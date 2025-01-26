Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Какие блюда приготовить на китайский Новый год, чтобы были деньги arrow

Какие блюда приготовить на китайский Новый год, чтобы были деньги

26 января 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Блюда на китайский Новый год, которые привлекают удачу и деньги
Мандарины и карты. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Китайский Новый год — это не только яркое празднование, но и возможность привлечь удачу и финансовое благополучие. Приготовьте блюда, которые имеют символическое значение, и сделайте свой праздник действительно особенным.

Новини.LIVE расскажут о блюдах, которые символизируют удачу, богатство и счастье.

Читайте также:

Китайский Новый год, или Праздник весны, — это время обновления, семейного тепла и символических традиций, которые несут с собой пожелания счастья, здоровья и финансового благополучия. В 2025 году этот праздник приходится на 29 января, и для многих украинцев это может стать прекрасной возможностью не только познать другую культуру, но и пригласить в свою жизнь немного больше удачи и достатка. А лучший способ это сделать — через еду, ведь именно блюда на китайский Новый год имеют особую символику.

1. Пельмени — символ богатства

Китайские пельмени (цзяоцзы) напоминают форму старинных золотых слитков. Их приготовление считается семейной традицией, ведь лепка пельменей в новогоднюю ночь символизирует привлечение богатства в дом. Чтобы усилить эффект, в некоторые пельмени кладут монетку, что обещает тому, кто ее найдет, удачу на весь год. Украинцам будет легко адаптировать этот рецепт, используя любимые начинки: мясо, грибы или даже овощи.

китайский новый год традиции
Черный конверт. Фото: Freepik

2. Рыба — удача во всех сферах жизни

В Китае рыба является обязательным блюдом на праздничном столе, ведь слово "рыба" (鱼, yú) созвучно со словом "изобилие". Ее подают целой, что символизирует единство и гармонию в семье. Рекомендуется готовить рыбу на пару или запекать, добавляя традиционные специи, как имбирь, соевый соус и зеленый лук. Это может быть карп или форель, которые легко найти в наших магазинах.

3. Лапша долголетия

Длинная лапша — еще один символ, который обещает долгую и счастливую жизнь. Ее особенность в том, что ее нельзя разрезать, ведь длина лапши ассоциируется с продолжительностью жизни. Для украинского стола подойдет итальянская паста, но лучше попробовать приготовить китайскую яичную лапшу с овощами, курицей или креветками.

традиции китайского нового года
Новогодние декорации. Фото: Freepik

4. Мандарины и апельсины — символ счастья и богатства

Цитрусовые фрукты занимают особое место на новогоднем столе в Китае, ведь их золотистый цвет ассоциируется с богатством, а круглая форма символизирует совершенство. Это доступный и очень простой способ добавить символизма к празднику — достаточно просто красиво выложить фрукты на стол или даже использовать их в десертах.

5. Весенние рулеты (спринг-роллы) — символизируют золото

Спринг-роллы, которые напоминают золотые слитки, являются еще одним блюдом, символизирующим богатство. Их можно наполнять овощами, креветками или даже сладкими ингредиентами. Дома их можно приготовить как во фритюре, так и запечь в духовке. Это замечательная идея для праздничного стола, которая поразит гостей.

6. Сладости для радости и хорошего настроения

В Китае считается, что сладости на праздничном столе приносят радость и гармонию в жизнь. Например, традиционные рисовые шарики тан'юань символизируют единство семьи. Можно попробовать адаптировать десерт, создав сладкие шарики из рисового теста с добавлением орехов или меда.

Как адаптировать праздничное меню для украинцев

Даже если вы не празднуете китайский Новый год по всем традициям, добавить несколько блюд в свое привычное зимнее меню будет интересным и вкусным экспериментом. В 2025 году, когда мир становится все более открытым к культурным обменам, такие идеи станут не только способом расширить гастрономический кругозор, но и напоминанием о важности семейных традиций и гармонии.

Ранее мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Змеи 2025.

еда рецепты мандарины пельмени Китайский Новый год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:27 БпЛА на замену артиллерии — FPV-дроны не дают шансов оккупантам

Срочная новость

02:15 В Сумах был слышен взрыв — что известно

02:02 Арестович стал предателем — за что его внесли в базу

01:37 Без НАТО и ЕС — Фицо сделал жесткое заявление об Украине

01:32 Парень распространял интимные видео с бывшей — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:30 18-летним нужна мотивация, а не мобилизация — мнение комбата

Срочная новость

00:57 В Харькове прогремел взрыв — что известно

00:39 Уничтожают и днем и ночью — Сырский показал работу дронов ВСУ

00:30 Почему ТЦК может забрать военно-учетный документ

00:23 Тревога на Киевщине и ряде других областей — какая опасность

02:27 БпЛА на замену артиллерии — FPV-дроны не дают шансов оккупантам

Срочная новость

02:15 В Сумах был слышен взрыв — что известно

02:02 Арестович стал предателем — за что его внесли в базу

01:37 Без НАТО и ЕС — Фицо сделал жесткое заявление об Украине

01:32 Парень распространял интимные видео с бывшей — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:30 18-летним нужна мотивация, а не мобилизация — мнение комбата

Срочная новость

00:57 В Харькове прогремел взрыв — что известно

00:39 Уничтожают и днем и ночью — Сырский показал работу дронов ВСУ

00:30 Почему ТЦК может забрать военно-учетный документ

00:23 Тревога на Киевщине и ряде других областей — какая опасность

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске