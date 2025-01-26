Блюда на китайский Новый год, которые привлекают удачу и деньги

Мандарины и карты. Фото: Freepik

Китайский Новый год — это не только яркое празднование, но и возможность привлечь удачу и финансовое благополучие. Приготовьте блюда, которые имеют символическое значение, и сделайте свой праздник действительно особенным.

Новини.LIVE расскажут о блюдах, которые символизируют удачу, богатство и счастье.

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Китайский Новый год, или Праздник весны, — это время обновления, семейного тепла и символических традиций, которые несут с собой пожелания счастья, здоровья и финансового благополучия. В 2025 году этот праздник приходится на 29 января, и для многих украинцев это может стать прекрасной возможностью не только познать другую культуру, но и пригласить в свою жизнь немного больше удачи и достатка. А лучший способ это сделать — через еду, ведь именно блюда на китайский Новый год имеют особую символику.

1. Пельмени — символ богатства

Китайские пельмени (цзяоцзы) напоминают форму старинных золотых слитков. Их приготовление считается семейной традицией, ведь лепка пельменей в новогоднюю ночь символизирует привлечение богатства в дом. Чтобы усилить эффект, в некоторые пельмени кладут монетку, что обещает тому, кто ее найдет, удачу на весь год. Украинцам будет легко адаптировать этот рецепт, используя любимые начинки: мясо, грибы или даже овощи.

Черный конверт. Фото: Freepik

2. Рыба — удача во всех сферах жизни

В Китае рыба является обязательным блюдом на праздничном столе, ведь слово "рыба" (鱼, yú) созвучно со словом "изобилие". Ее подают целой, что символизирует единство и гармонию в семье. Рекомендуется готовить рыбу на пару или запекать, добавляя традиционные специи, как имбирь, соевый соус и зеленый лук. Это может быть карп или форель, которые легко найти в наших магазинах.

3. Лапша долголетия

Длинная лапша — еще один символ, который обещает долгую и счастливую жизнь. Ее особенность в том, что ее нельзя разрезать, ведь длина лапши ассоциируется с продолжительностью жизни. Для украинского стола подойдет итальянская паста, но лучше попробовать приготовить китайскую яичную лапшу с овощами, курицей или креветками.

Новогодние декорации. Фото: Freepik

4. Мандарины и апельсины — символ счастья и богатства

Цитрусовые фрукты занимают особое место на новогоднем столе в Китае, ведь их золотистый цвет ассоциируется с богатством, а круглая форма символизирует совершенство. Это доступный и очень простой способ добавить символизма к празднику — достаточно просто красиво выложить фрукты на стол или даже использовать их в десертах.

5. Весенние рулеты (спринг-роллы) — символизируют золото

Спринг-роллы, которые напоминают золотые слитки, являются еще одним блюдом, символизирующим богатство. Их можно наполнять овощами, креветками или даже сладкими ингредиентами. Дома их можно приготовить как во фритюре, так и запечь в духовке. Это замечательная идея для праздничного стола, которая поразит гостей.

6. Сладости для радости и хорошего настроения

В Китае считается, что сладости на праздничном столе приносят радость и гармонию в жизнь. Например, традиционные рисовые шарики тан'юань символизируют единство семьи. Можно попробовать адаптировать десерт, создав сладкие шарики из рисового теста с добавлением орехов или меда.

Как адаптировать праздничное меню для украинцев

Даже если вы не празднуете китайский Новый год по всем традициям, добавить несколько блюд в свое привычное зимнее меню будет интересным и вкусным экспериментом. В 2025 году, когда мир становится все более открытым к культурным обменам, такие идеи станут не только способом расширить гастрономический кругозор, но и напоминанием о важности семейных традиций и гармонии.

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