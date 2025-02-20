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Які вареники приготувати на Масницю — рецепту понад 100 років

20 лютого 2025 00:17
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Які вареники приготувати на Масницю — перевірений рецепт понад 100 років
Домашні вареники. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Масниця — це час, коли вареники стають головною стравою на столі. Але які ж вареники вибрати, щоб було смачно, як у бабусі? Цей рецепт перевірений поколіннями — простий, ароматний і по-справжньому святковий!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • олія — 25 г;
  • кип’яток — 250 мл.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 400 г;
  • цукор — 3-4 ст. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • сіль — дрібка.

Додатково:

  • сметана — 100 г;
  • вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування

Борошно пересіяти у велику миску, додати яйце, сіль та олію. Влити кип’яток і швидко замісити еластичне тісто. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин, щоб відпочило.

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Борошно та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки сир з’єднати з цукром, ваніліном та сіллю. Перебити масу блендером до однорідної консистенції.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати у тонкий пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки. На кожен кружечок викласти трохи сирної начинки та ретельно защипнути краї.

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Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Закип’ятити підсолену воду, опустити вареники, довести до кипіння та варити 2 хвилини після спливання. Вийняти шумівкою та змастити вершковим маслом.

смачний рецепт вареників
Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти вареники у жаростійку форму, зверху рівномірно розподілити сметану, накрити кришкою або фольгою. Запікати у духовці при 160°C протягом 30-45 хвилин. Готові вареники подавати гарячими, за бажанням додати ще трохи сметани.

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