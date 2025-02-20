Які вареники приготувати на Масницю — перевірений рецепт понад 100 років

Домашні вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Масниця — це час, коли вареники стають головною стравою на столі. Але які ж вареники вибрати, щоб було смачно, як у бабусі? Цей рецепт перевірений поколіннями — простий, ароматний і по-справжньому святковий!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — 25 г;

кип’яток — 250 мл.

Для начинки:

сир кисломолочний — 400 г;

цукор — 3-4 ст. л.;

ванілін — дрібка;

сіль — дрібка.

Додатково:

сметана — 100 г;

вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування

Борошно пересіяти у велику миску, додати яйце, сіль та олію. Влити кип’яток і швидко замісити еластичне тісто. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин, щоб відпочило.

Борошно та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки сир з’єднати з цукром, ваніліном та сіллю. Перебити масу блендером до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати у тонкий пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки. На кожен кружечок викласти трохи сирної начинки та ретельно защипнути краї.

Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Закип’ятити підсолену воду, опустити вареники, довести до кипіння та варити 2 хвилини після спливання. Вийняти шумівкою та змастити вершковим маслом.

Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти вареники у жаростійку форму, зверху рівномірно розподілити сметану, накрити кришкою або фольгою. Запікати у духовці при 160°C протягом 30-45 хвилин. Готові вареники подавати гарячими, за бажанням додати ще трохи сметани.

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