Які вареники приготувати на Масницю — перевірений рецепт понад 100 років

Які вареники приготувати на Масницю — рецепту понад 100 років
Масниця — це час, коли вареники стають головною стравою на столі. Але які ж вареники вибрати, щоб було смачно, як у бабусі? Цей рецепт перевірений поколіннями — простий, ароматний і по-справжньому святковий!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія — 25 г;
- кип’яток — 250 мл.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 400 г;
- цукор — 3-4 ст. л.;
- ванілін — дрібка;
- сіль — дрібка.
Додатково:
- сметана — 100 г;
- вершкове масло — 40 г.
Спосіб приготування
Борошно пересіяти у велику миску, додати яйце, сіль та олію. Влити кип’яток і швидко замісити еластичне тісто. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин, щоб відпочило.
Для начинки сир з’єднати з цукром, ваніліном та сіллю. Перебити масу блендером до однорідної консистенції.
Тісто розкачати у тонкий пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки. На кожен кружечок викласти трохи сирної начинки та ретельно защипнути краї.
Закип’ятити підсолену воду, опустити вареники, довести до кипіння та варити 2 хвилини після спливання. Вийняти шумівкою та змастити вершковим маслом.
Викласти вареники у жаростійку форму, зверху рівномірно розподілити сметану, накрити кришкою або фольгою. Запікати у духовці при 160°C протягом 30-45 хвилин. Готові вареники подавати гарячими, за бажанням додати ще трохи сметани.
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