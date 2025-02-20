Какие вареники приготовить на Масленицу — проверенный рецепт более 100 лет

Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Масленица — это время, когда вареники становятся главным блюдом на столе. Но какие же вареники выбрать, чтобы было вкусно, как у бабушки? Этот рецепт проверен поколениями — простой, ароматный и по-настоящему праздничный!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л;

растительное масло — 25 г;

кипяток — 250 мл.

Для начинки:

творог кисломолочный — 400 г;

сахар — 3-4 ст. л;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка.

Дополнительно:

сметана — 100 г;

сливочное масло — 40 г.

Способ приготовления

Муку пересыпать в большую миску, добавить яйцо, соль и масло. Влить кипяток и быстро замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут, чтобы отдохнуло.

Мука и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки творог соединить с сахаром, ванилином и солью. Перебить массу блендером до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки с помощью стакана. На каждый кружочек выложить немного творожной начинки и тщательно защипнуть края.

Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Вскипятить подсоленную воду, опустить вареники, довести до кипения и варить 2 минуты после всплытия. Вынуть шумовкой и смазать сливочным маслом.

Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить вареники в жаростойкую форму, сверху равномерно распределить сметану, накрыть крышкой или фольгой. Запекать в духовке при 160°C в течение 30-45 минут. Готовые вареники подавать горячими, по желанию добавить еще немного сметаны.

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