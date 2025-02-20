Какие вареники приготовить на Масленицу — проверенный рецепт более 100 лет

Какие вареники приготовить на Масленицу — рецепту более 100 лет
Масленица — это время, когда вареники становятся главным блюдом на столе. Но какие же вареники выбрать, чтобы было вкусно, как у бабушки? Этот рецепт проверен поколениями — простой, ароматный и по-настоящему праздничный!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л;
- растительное масло — 25 г;
- кипяток — 250 мл.
Для начинки:
- творог кисломолочный — 400 г;
- сахар — 3-4 ст. л;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка.
Дополнительно:
- сметана — 100 г;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
Муку пересыпать в большую миску, добавить яйцо, соль и масло. Влить кипяток и быстро замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут, чтобы отдохнуло.
Для начинки творог соединить с сахаром, ванилином и солью. Перебить массу блендером до однородной консистенции.
Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки с помощью стакана. На каждый кружочек выложить немного творожной начинки и тщательно защипнуть края.
Вскипятить подсоленную воду, опустить вареники, довести до кипения и варить 2 минуты после всплытия. Вынуть шумовкой и смазать сливочным маслом.
Выложить вареники в жаростойкую форму, сверху равномерно распределить сметану, накрыть крышкой или фольгой. Запекать в духовке при 160°C в течение 30-45 минут. Готовые вареники подавать горячими, по желанию добавить еще немного сметаны.
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