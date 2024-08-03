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Які запаси продуктів необхідно зробити влітку на випадок зими без електрики — список

3 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Які запаси необхідно зробити влітку у разі зими без електрики — список продуктів
Дівчина з продуктами. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мешканці більшості регіонів України тривалий час залишалися без електрики. Незважаючи на труднощі, українці зуміли адаптуватись, але ситуація може погіршитися ближче до зими. Влітку одним із головних питань стають запаси на холодний сезон.

Новини.LIVE зібрали для вас список продуктів, якими слід запастися на випадок блекауту взимку 2024-2025 років.

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Продукти тривалого зберігання

Насамперед зверніть увагу на продукти, які можна довго зберігати та використовувати для приготування різних страв:

  • цукор;
  • сіль;
  • сода;
  • оцет;
  • борошно;
  • соняшникова олія;
  • томатна паста;
  • крупи;
  • макарони;
  • спеції;
  • сухі дріжджі;
  • чай;
  • кава.
продукти, які підходять для тривалого зберігання
Дівчина в магазині. Фото: Freepik

Готові продукти тривалого зберігання

Запасіться готовими продуктами, які не вимагають заморозки і довго зберігаються:

  • хлібці;
  • сухарі;
  • печиво у пачках;
  • сало;
  • гірчиця, хрін, аджика;
  • консерви;
  • мед;
  • згущене молоко;
  • цукерки;
  • цукати;
  • горіхи та насіння.
  • каші та супи швидкого приготування.

Сушені фрукти, овочі та зелень

У сезон фруктів та ягід засушіть їх або купіть вже готові сухофрукти.

Особливу увагу зверніть на:

  • фрукти;
  • овочі;
  • гриби;
  • щавель, кріп, петрушку та іншу зелень.
продукти, які підходять для тривалого зберігання без холодильника
Дівчина в магазині з покупками. Фото: Freepik

Консервація

Також рекомендується зробити запаси домашньої консервації, яка стане в нагоді, коли не буде можливості приготувати щось свіже.

Консервовані овочі (огірки, помідори, баклажани, кабачки, перець, асорті тощо)

Додаткові поради

Запасіться достатньою кількістю питної води. В умовах блєкауту доступ до чистої води може стати проблемою.

Енергетичні батончики містять багато калорій та поживних речовин, які допоможуть підтримувати енергію у важких умовах.

Газові плити чи пальники на випадок відключення електрики допоможуть приготувати чи розігріти їжу.

Таким чином, заздалегідь підготовлені запаси допоможуть вам та вашій родині пережити зиму з мінімальними незручностями. Підготуйтеся до можливих труднощів, щоб бути впевненими у своїй безпеці та комфорті у будь-яку пору року.

Нагадаємо, на кінець липня 2024 року на українському ринку продовжують стрімко падати ціни на картоплю нового врожаю. Така ситуація формує надходження великих обсягів пропозиції, що перевищує попит.

Також ми повідомляли, що наприкінці липня 2024 року дефіцит на українському ринку пропозиції огірка спровокував зростання цін. Представники левової частки тепличних комбінатів заявили про розпродаж залишків популярного салатного овочу.

продукти їжа лайфхаки заготівля на зиму блекаут

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