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Какие запасы продуктов необходимо сделать летом на случай зимы без электричества — список

3 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Какие запасы необходимо сделать летом на случай зимы без электричества — список продуктов
Девушка с продуктами. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Жители большинства регионов Украины долгое время оставались без электричества. Несмотря на трудности, украинцы сумели адаптироваться, но ситуация может ухудшиться ближе к зиме. Летом одним из главных вопросов становятся запасы на холодный сезон

Новини.LIVE собрали для вас список продуктов, которыми следует запастись на случай блекаута зимой 2024-2025 годов.

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Продукты длительного хранения

В первую очередь обратите внимание на продукты, которые можно долго хранить и использовать для приготовления различных блюд:

  • сахар;
  • соль;
  • сода;
  • уксус;
  • мука;
  • подсолнечное масло;
  • томатная паста;
  • крупы;
  • макароны;
  • специи;
  • сухие дрожжи;
  • чай;
  • кофе.
продукты, которые подходят для длительного хранения
Девушка в магазине. Фото: Freepik

Готовые продукты длительного хранения

Запаситесь также готовыми продуктами, которые не требуют заморозки и долго хранятся:

  • хлебцы;
  • сухари;
  • печенье в пачках;
  • сало;
  • горчица, хрен, аджика;
  • консервы;
  • мед;
  • сгущенка;
  • конфеты;
  • цукаты;
  • орехи и семена.
  • каши и супы быстрого приготовления.

Сушеные фрукты, овощи и зелень

В сезон фруктов и ягод засушите их или купите уже готовые сухофрукты.

Особое внимание обратите на:

  • фрукты;
  • овощи;
  • грибы;
  • щавель, укроп, петрушку и другую зелень.
продукты, которые подходят для длительного хранения без холодильника
Девушка в магазине с покупками. Фото: Freepik

Консервация

Также рекомендуется сделать запасы домашней консервации, которая пригодится, когда не будет возможности приготовить что-то свежее.

Консервированные овощи (огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, перец, ассорти и т.д.)

Дополнительные советы

Запаситесь достаточным количеством питьевой воды. В условиях блекаута доступ к чистой воде может стать проблемой.

Энергетические батончики содержат много калорий и питательных веществ, которые помогут поддерживать энергию в трудных условиях.

Газовые плиты или горелки на случай отключения электричества помогут приготовить или разогреть еду.

Таким образом, заблаговременно подготовленные запасы помогут вам и вашей семье пережить зиму с минимальными неудобствами. Подготовьтесь к возможным трудностям, чтобы быть уверенными в своей безопасности и комфорте в любое время года.

Напомним, к концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такая ситуация формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.

Также мы сообщали, что в конце июля 2024 дефицит на украинском рынке предложения огурца спровоцировал рост цен. Представители львиной доли тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща.

продукты еда лайфхаки заготовка на зиму блэкаут

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