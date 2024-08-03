Какие запасы необходимо сделать летом на случай зимы без электричества — список продуктов

Какие запасы продуктов необходимо сделать летом на случай зимы без электричества — список
Жители большинства регионов Украины долгое время оставались без электричества. Несмотря на трудности, украинцы сумели адаптироваться, но ситуация может ухудшиться ближе к зиме. Летом одним из главных вопросов становятся запасы на холодный сезон.
Новини.LIVE собрали для вас список продуктов, которыми следует запастись на случай блекаута зимой 2024-2025 годов.
Продукты длительного хранения
В первую очередь обратите внимание на продукты, которые можно долго хранить и использовать для приготовления различных блюд:
- сахар;
- соль;
- сода;
- уксус;
- мука;
- подсолнечное масло;
- томатная паста;
- крупы;
- макароны;
- специи;
- сухие дрожжи;
- чай;
- кофе.
Готовые продукты длительного хранения
Запаситесь также готовыми продуктами, которые не требуют заморозки и долго хранятся:
- хлебцы;
- сухари;
- печенье в пачках;
- сало;
- горчица, хрен, аджика;
- консервы;
- мед;
- сгущенка;
- конфеты;
- цукаты;
- орехи и семена.
- каши и супы быстрого приготовления.
Сушеные фрукты, овощи и зелень
В сезон фруктов и ягод засушите их или купите уже готовые сухофрукты.
Особое внимание обратите на:
- фрукты;
- овощи;
- грибы;
- щавель, укроп, петрушку и другую зелень.
Консервация
Также рекомендуется сделать запасы домашней консервации, которая пригодится, когда не будет возможности приготовить что-то свежее.
Консервированные овощи (огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, перец, ассорти и т.д.)
Дополнительные советы
Запаситесь достаточным количеством питьевой воды. В условиях блекаута доступ к чистой воде может стать проблемой.
Энергетические батончики содержат много калорий и питательных веществ, которые помогут поддерживать энергию в трудных условиях.
Газовые плиты или горелки на случай отключения электричества помогут приготовить или разогреть еду.
Таким образом, заблаговременно подготовленные запасы помогут вам и вашей семье пережить зиму с минимальными неудобствами. Подготовьтесь к возможным трудностям, чтобы быть уверенными в своей безопасности и комфорте в любое время года.
Напомним, к концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такая ситуация формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.
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