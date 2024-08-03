Какие запасы необходимо сделать летом на случай зимы без электричества — список продуктов

Девушка с продуктами. Фото: Freepik

Жители большинства регионов Украины долгое время оставались без электричества. Несмотря на трудности, украинцы сумели адаптироваться, но ситуация может ухудшиться ближе к зиме. Летом одним из главных вопросов становятся запасы на холодный сезон.

Новини.LIVE собрали для вас список продуктов, которыми следует запастись на случай блекаута зимой 2024-2025 годов.

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Продукты длительного хранения

В первую очередь обратите внимание на продукты, которые можно долго хранить и использовать для приготовления различных блюд:

сахар;

соль;

сода;

уксус;

мука;

подсолнечное масло;

томатная паста;

крупы;

макароны;

специи;

сухие дрожжи;

чай;

кофе.

Девушка в магазине. Фото: Freepik

Готовые продукты длительного хранения

Запаситесь также готовыми продуктами, которые не требуют заморозки и долго хранятся:

хлебцы;

сухари;

печенье в пачках;

сало;

горчица, хрен, аджика;

консервы;

мед;

сгущенка;

конфеты;

цукаты;

орехи и семена.

каши и супы быстрого приготовления.

Сушеные фрукты, овощи и зелень

В сезон фруктов и ягод засушите их или купите уже готовые сухофрукты.

Особое внимание обратите на:

фрукты;

овощи;

грибы;

щавель, укроп, петрушку и другую зелень.

Девушка в магазине с покупками. Фото: Freepik

Консервация

Также рекомендуется сделать запасы домашней консервации, которая пригодится, когда не будет возможности приготовить что-то свежее.

Консервированные овощи (огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, перец, ассорти и т.д.)

Дополнительные советы

Запаситесь достаточным количеством питьевой воды. В условиях блекаута доступ к чистой воде может стать проблемой.

Энергетические батончики содержат много калорий и питательных веществ, которые помогут поддерживать энергию в трудных условиях.

Газовые плиты или горелки на случай отключения электричества помогут приготовить или разогреть еду.

Таким образом, заблаговременно подготовленные запасы помогут вам и вашей семье пережить зиму с минимальными неудобствами. Подготовьтесь к возможным трудностям, чтобы быть уверенными в своей безопасности и комфорте в любое время года.

Напомним, к концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такая ситуация формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.

Также мы сообщали, что в конце июля 2024 дефицит на украинском рынке предложения огурца спровоцировал рост цен. Представители львиной доли тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща.