Новий рік 2025 — яке м'ясо категорично не можна ставити на стіл

Зелена змія. Фото: Freepik

Рік Змії 2025 диктує свої правила для святкового столу. Деякі продукти, зокрема м'ясо, можуть викликати дисгармонію та негативно вплинути на успіх у новому році.

Новини.LIVE розкажуть, що не варто подавати на новорічний стіл, та як скласти меню для щасливого свята.

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Рік Змії 2025 несе символіку мудрості, обережності та гармонії. Щоб залучити удачу й добробут у дім, важливо врахувати не лише оформлення святкового столу, а й вибір страв. Змія — тварина, що асоціюється з тонкими енергетичними вібраціями, тому їжа на Новий рік має бути виваженою та відповідати її вподобанням.

Якого м'яса слід уникати

Експерти з астрології радять відмовитися від страв, які містять м'ясо змії. Хоча в нашій кухні це рідкість, у деяких регіонах воно може подаватися як екзотика. Також не рекомендується використовувати м'ясо лісових птахів чи дичини, оскільки це може порушити енергетичний баланс року.

Новорічна страва. Фото: Freepik

Крім того, варто уникати великих шматків м'яса, які виглядають грубо або занадто масивно. Це може створити враження агресивності, що суперечить гармонії, яку символізує Змія.

Що приготувати замість цього

Риба та морепродукти. Змія живе у гармонії з водою, тому страви з риби та морепродуктів ідеально підійдуть для святкового столу. Наприклад, можна подати запеченого лосося, мідії чи салат із креветками.

Овочеві та грибні страви. Овочі символізують достаток і природну гармонію. Печені овочі, грибні жульєни чи салати зі свіжих інгредієнтів чудово доповнять святкове меню.

Пісне м'ясо. Якщо без м'ясних страв не обійтися, оберіть курятину, індичку чи телятину, але подавайте їх у вигляді легких, витончених страв — наприклад, рулетів із зеленню чи медальйонів із ніжними соусами.

Червона риба. Фото: Freepik

Корисні поради для столу

Уникайте занадто гострих чи жирних страв — вони можуть "розгнівити" символ року.

Прикрасьте стіл зеленню та свіжими овочами, адже Змія полюбляє природу.

Не забудьте про симетрію в подачі страв — це принесе баланс і гармонію в Новий рік.

Правильний вибір меню для святкового столу у рік Змії 2025 допоможе створити приємну атмосферу, залучити удачу та налаштуватися на успішний і щасливий рік!

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