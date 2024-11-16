Новый год 2025 — какое мясо категорически нельзя ставить на стол

Зеленая змея. Фото: Freepik

Год Змеи 2025 года диктует свои правила для праздничного стола. Некоторые продукты, в частности, мясо, могут вызвать дисгармонию и негативно повлиять на успех в новом году.

Новини.LIVE расскажут, что не стоит подавать на новогодний стол и как составить меню для счастливого праздника.

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Год Змеи 2025 года несет символику мудрости, осторожности и гармонии. Чтобы привлечь удачу и благополучие в дом, важно учесть не только оформление праздничного стола, но и выбор блюд. Змея — животное, которое ассоциируется с тонкими энергетическими вибрациями, поэтому еда на Новый год должна быть взвешенной и соответствовать ее предпочтениям.

Какого мяса следует избегать

Эксперты по астрологии советуют отказаться от блюд, содержащих мясо змеи. Хотя в нашей кухне это редкость, в некоторых регионах она может подаваться как экзотика. Также не рекомендуется использовать мясо лесных птиц или дичи, поскольку это может нарушить энергетический баланс года.

Новогоднее блюдо. Фото: Freepik

Кроме того, следует избегать больших кусков мяса, которые выглядят грубо или слишком массивно. Это может создать впечатление агрессивности, что противоречит гармонии, которую символизирует Змея.

Что приготовить вместо этого

Рыба и морепродукты. Змея живет в гармонии с водой, потому блюда из рыбы и морепродуктов идеально подойдут для праздничного стола. Например, можно подать запеченный лосось, мидию или салат с креветками.

Овощные и грибные блюда. Овощи символизируют обилие и естественную гармонию. Печеные овощи, грибные жульены или салаты из свежих ингредиентов отлично дополнят праздничное меню.

Постное мясо. Если без мясных блюд не обойтись, выберите курятину, индейку или телятину, но подавайте их в виде легких, изящных блюд, например, рулетов с зеленью или медальонов с нежными соусами.

Красная рыба. Фото: Freepik

Полезные советы для стола

Избегайте слишком острых или жирных блюд – они могут "разгневить" символ года.

Украсьте стол зеленью и свежими овощами, ведь Змея любит природу.

Не забудьте о симметрии в подаче блюд — это принесет баланс и гармонию в Новый год.

Правильный выбор меню для праздничного стола в год Змеи 2025 поможет создать приятную атмосферу, привлечь удачу и настроиться на успешный и счастливый год!

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