Швидкий сніданок із лаваша та сиру в духовці всього за 10 хвилин — рецепт.

Якщо є лаваш і 300 г сиру — рецепт сніданку за 10 хвилин
У вас є лаваш і трохи сиру? Це ідеальна основа для швидкого та смачного сніданку. Простий рецепт, який займе лише 10 хвилин у духовці, подарує вам ароматну та ситну страву.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 300 г;
- яйця — 6 шт.;
- сіль — щіпка;
- кефір — 600 мл.;
- лаваш — 3 шт.;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Збити в мисці блендером до однорідності сир, яйця і щіпку солі. Влити кефір і перемішати. Змастити форму для запікання розміром 31 на 21 см вершковим маслом.
Скласти 3 лаваша гармошкою у форму. Вилити зверху заливку. Викласти невеликі шматочки вершкового масла.
Випікати у розігрітій духовці при 180 ºС 40 хвилин. Накрити рушником після випікання і залишити відпочити на 30 хвилин. Нарізати та насолоджуватися смаком.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків
Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.
Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.
Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.
Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.
Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!