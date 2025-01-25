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Якщо є лаваш і 300 г сиру — рецепт сніданку за 10 хвилин

25 січня 2025 06:37
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкий сніданок із лаваша та сиру в духовці всього за 10 хвилин — рецепт.
Лаваш з сиром. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

У вас є лаваш і трохи сиру? Це ідеальна основа для швидкого та смачного сніданку. Простий рецепт, який займе лише 10 хвилин у духовці, подарує вам ароматну та ситну страву.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • сир кисломолочний — 300 г;
  • яйця — 6 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • кефір — 600 мл.;
  • лаваш — 3 шт.;
  • вершкове масло. 

Спосіб приготування

Збити в мисці блендером до однорідності сир, яйця і щіпку солі. Влити кефір і перемішати. Змастити форму для запікання розміром 31 на 21 см вершковим маслом.

що приготувати з лаваша
Сирна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Скласти 3 лаваша гармошкою у форму. Вилити зверху заливку. Викласти невеликі шматочки вершкового масла.

смачний сніданок з лавашом
Лаваш та заливка. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180 ºС 40 хвилин. Накрити рушником після випікання і залишити відпочити на 30 хвилин. Нарізати та насолоджуватися смаком.

що приготувати з лавашом та сиром на сніданок
Сирна запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

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