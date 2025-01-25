Швидкий сніданок із лаваша та сиру в духовці всього за 10 хвилин — рецепт.

Лаваш з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

У вас є лаваш і трохи сиру? Це ідеальна основа для швидкого та смачного сніданку. Простий рецепт, який займе лише 10 хвилин у духовці, подарує вам ароматну та ситну страву.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 300 г;

яйця — 6 шт.;

сіль — щіпка;

кефір — 600 мл.;

лаваш — 3 шт.;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Збити в мисці блендером до однорідності сир, яйця і щіпку солі. Влити кефір і перемішати. Змастити форму для запікання розміром 31 на 21 см вершковим маслом.

Сирна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Скласти 3 лаваша гармошкою у форму. Вилити зверху заливку. Викласти невеликі шматочки вершкового масла.

Лаваш та заливка. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180 ºС 40 хвилин. Накрити рушником після випікання і залишити відпочити на 30 хвилин. Нарізати та насолоджуватися смаком.

Сирна запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

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