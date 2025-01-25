Быстрый завтрак из лаваша и сыра в духовке всего за 10 минут - рецепт.

Если есть лаваш и 300 г творога — рецепт завтрака за 10 минут
У вас есть лаваш и немного творога? Это идеальная основа для быстрого и вкусного завтрака. Простой рецепт, который займет всего 10 минут в духовке, подарит вам ароматное и сытное блюдо.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 300 г;
- яйца — 6 шт.;
- соль — щепотка;
- кефир — 600 мл.;
- лаваш — 3 шт.
- сливочное масло;
Способ приготовления
Взбить в миске блендером до однородности творог, яйца и щепотку соли. Влить кефир и перемешать. Смазать форму для запекания размером 31 на 21 см сливочным маслом.
Сложить 3 лаваша гармошкой в форму. Вылить сверху заливку. Выложить небольшие кусочки сливочного масла.
Выпекать в разогретой духовке при 180 ºС 40 минут. Накрыть полотенцем после выпекания и оставить отдохнуть на 30 минут. Нарезать и наслаждаться вкусом.
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