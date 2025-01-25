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Если есть лаваш и 300 г творога — рецепт завтрака за 10 минут

25 января 2025 06:37
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрый завтрак из лаваша и сыра в духовке всего за 10 минут - рецепт.
Лаваш с сыром. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

У вас есть лаваш и немного творога? Это идеальная основа для быстрого и вкусного завтрака. Простой рецепт, который займет всего 10 минут в духовке, подарит вам ароматное и сытное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 600 мл.;
  • лаваш — 3 шт.
  • сливочное масло;

Способ приготовления

Взбить в миске блендером до однородности творог, яйца и щепотку соли. Влить кефир и перемешать. Смазать форму для запекания размером 31 на 21 см сливочным маслом.

что приготовить из лаваша
Творожная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Сложить 3 лаваша гармошкой в форму. Вылить сверху заливку. Выложить небольшие кусочки сливочного масла.

вкусный завтрак с лавашом
Лаваш и заливка. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180 ºС 40 минут. Накрыть полотенцем после выпекания и оставить отдохнуть на 30 минут. Нарезать и наслаждаться вкусом.

что приготовить с лавашом и сыром на завтрак
Творожная запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

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