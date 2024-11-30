Швидкий сніданок із 5 яєць та банки консерви —простий і смачний рецепт

Суфле з консервою. Фото: smachnenke.com.ua

Маєте лише 5 яєць і банку консерви? Цього достатньо, щоб приготувати швидкий, ситний і дуже смачний сніданок! Цей рецепт стане вашим улюбленим варіантом для ранку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

рибна консерва 1 банка;

манна крупа 2 ст.л.;

яйця 5 шт.;

сіль 1/3 ч.л.;

чорний перець;

цибуля 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку все підготуємо. Цибулю поріжемо. На сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо і кладемо цибулю, обсмажимо до напівпрозорості, ні в якому разі не даємо цибулі підгоріти. Знімаємо з вогню.

Яйця та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

У миску розбиваємо 5 яєць, додаємо 1/3 ч. солі, чорний перець і збиваємо виделкою, щоб тільки розбити структуру яйця. Тепер беремо будь-яку консервовану рибу, наприклад сардину. В цьому рецепті використовується горбуша, але її можна замінити на свіжу. Тільки тоді її потрібно відварити попередньо і відокремити від кісток. Рідину зливаємо, рибу кладемо в миску та розминаємо виделкою.

Суміш у формі для запікання. Фото: smachnenke.com.ua

Тепер додаємо рибу до яєць, додаємо обсмажену цибулю та перемішуємо. Потім додаємо 2 ст.л. манної крупи. У готовій страві манна крупа не відчувається. І перемішуємо. Беремо форму і змащуємо олією. Переливаємо масу, розрівнюємо. Ставимо в розігріту духовку і готуємо до готовності при 180 ºС 20-25 хвилин.

Готове суфле. Фото: smachnenke.com.ua

Виймаємо з форми та нарізаємо на порційні шматочки.

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