Быстрый завтрак из 5 яиц и банки консервы – простой и вкусный рецепт

Суфле с консервами. Фото: smachnenke.com.ua

Есть только 5 яиц и банка консервы? Этого достаточно, чтобы приготовить быстрый, сытный и вкуснейший завтрак! Этот рецепт станет вашим излюбленным вариантом для утра.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

рыбная консерва 1 банка;

манная крупа 2 ст.л.;

яйца 5 шт.;

соль 1/3 ч.л.;

черный перец;

лук 1 шт.

Способ приготовления

Для начала все подготовим. Лук порежем. На сковороду наливаем немного растительного масла, разогреваем и кладем лук, обжарим до полупрозрачности, ни в коем случае не даем луку подгореть. Снимаем с огня.

яйца и соль. Фото: smachnenke.com.ua

В миску разбиваем 5 яиц, добавляем 1/3 ч. соли, черный перец и взбиваем вилкой, чтобы разбить структуру яйца. Теперь берем любую консервированную рыбу, например сардину. В этом рецепте используется горбуша, но ее можно заменить свежей. Только тогда его нужно отварить предварительно и отделить от костей. Жидкость сливаем, рыбу кладем в миску и разминаем вилкой.

Смесь в запекающей форме. Фото: smachnenke.com.ua

Теперь добавляем рыбу в яйца, добавляем обжаренный лук и перемешиваем. Затем добавляем 2 ст.л. манной крупы. В готовом блюде манная крупа не ощущается. И перемешиваем. Берем форму и смазываем растительным маслом. Переливаем массу, разравниваем. Ставим в разогретую духовку и готовим к готовности при 180 ºС 20-25 минут.

Готовое суфле. Фото: smachnenke.com.ua

Вынимаем из формы и нарезаем на порционные кусочки.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.