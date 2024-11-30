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Если есть 5 яиц и банка консервы — приготовьте этот завтрак

30 ноября 2024 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрый завтрак из 5 яиц и банки консервы – простой и вкусный рецепт
Суфле с консервами. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Есть только 5 яиц и банка консервы? Этого достаточно, чтобы приготовить быстрый, сытный и вкуснейший завтрак! Этот рецепт станет вашим излюбленным вариантом для утра.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • рыбная консерва 1 банка;
  • манная крупа 2 ст.л.;
  • яйца 5 шт.;
  • соль 1/3 ч.л.;
  • черный перец;
  • лук 1 шт.

Способ приготовления

Для начала все подготовим. Лук порежем. На сковороду наливаем немного растительного масла, разогреваем и кладем лук, обжарим до полупрозрачности, ни в коем случае не даем луку подгореть. Снимаем с огня.

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яйца и соль. Фото: smachnenke.com.ua

В миску разбиваем 5 яиц, добавляем 1/3 ч. соли, черный перец и взбиваем вилкой, чтобы разбить структуру яйца. Теперь берем любую консервированную рыбу, например сардину. В этом рецепте используется горбуша, но ее можно заменить свежей. Только тогда его нужно отварить предварительно и отделить от костей. Жидкость сливаем, рыбу кладем в миску и разминаем вилкой.

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Смесь в запекающей форме. Фото: smachnenke.com.ua

Теперь добавляем рыбу в яйца, добавляем обжаренный лук и перемешиваем. Затем добавляем 2 ст.л. манной крупы. В готовом блюде манная крупа не ощущается. И перемешиваем. Берем форму и смазываем растительным маслом. Переливаем массу, разравниваем. Ставим в разогретую духовку и готовим к готовности при 180 ºС 20-25 минут.

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Готовое суфле. Фото: smachnenke.com.ua

Вынимаем из формы и нарезаем на порционные кусочки.

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