Що приготувати зі скислого молока: соус для огірків, лінивий хачапурі та пиріг "Зебра" - три простих покрокових рецепти

Якщо скисло молоко, приготуйте соус для огірків, лінивий хачапурі та пиріг "зебра" — три рецепти
Кисле молоко може мати різну консистенцію тому кількість борошна у випічці може змінюватись. Для соусу простокваша має бути густою. А для пирога підійде будь-яке кисле молоко.
Новини.LIVE підібрали три простих рецепти із кислого молока.
Якщо у вас є час, кисле молоко можна перетворити на сир. У цьому рецепті використовуються швидкі рішення, для яких інгредієнти завжди знайдуться в холодильнику.
Ледачий хачапурі на сковороді
Інгредієнти для двох хачапурі:
- 2 яйця;
- 1 склянка кислого молока;
- 1 склянка борошна;
- 200-250 г сиру (100 г кисломолочного сиру та 150 г сулугуні);
- дрібка солі;
- трохи вершкового масла|мастила|.
Спосіб приготування
Змішайте яйця, молоко, борошно та сіль. Маса має бути трохи рідше, ніж тісто для оладок. Додайте кисломолочний сир і тертий сулугуні чи інший сир.
Розтопіть вершкове масло на сковороді, викладете масу і розрівняйте. Смажте до готовності.
Соус із кислого молока
Інгредієнти:
- 250 мл кислого молока;
- 3 ст. л. майонезу;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець, зелень.
Спосіб приготування
Змішайте кисле молоко із майонезом. Додати пропущений через прес часник. Приправте сіллю, перцем та зеленню за смаком.
Пиріг "Зебра" на кислому молоко
Інгредієнти:
- 5 яєць;
- 150 г цукру;
- 150 г кислого молока;
- 100 г вершкового масла;
- 100 мл натурального йогурту;
- 250-300 г борошна;
- 20 г какао;
- 1 ч. л. соди.
Для глазурі:
- 50 г шоколаду;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 50мл молока.
Спосіб приготування
Збийте яйця із цукром. Додайте кисле молоко, йогурт, соду і розтоплене тепле масло. Ретельно перемішайте. Поступово додайте борошно до отримання тіста консистенції густої сметани. Розділіть тісто на дві рівні частини, додайте в одну какао.
Застеліть форму для випікання та змастіть її олією. По черзі викладайте світле та темне тісто. Випікайте 40-50 хвилин в розігрітій до 180 ºС духовці. Для глазурі розтопіть шоколад з олією в мікрохвильовій печі за 40-60 секунд. Розмішайте до однорідності.
Додайте молоко і збийте віночком до однорідної маси. Прикрасьте пиріг глазур'ю.
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