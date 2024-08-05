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Якщо скисло молоко, приготуйте соус для огірків, лінивий хачапурі та пиріг "зебра" — три рецепти

5 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що приготувати зі скислого молока: соус для огірків, лінивий хачапурі та пиріг "Зебра" - три простих покрокових рецепти
Соус та зелень. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кисле молоко може мати різну консистенцію  тому кількість борошна у випічці може змінюватись. Для соусу простокваша має бути густою. А для пирога підійде будь-яке кисле молоко.

Новини.LIVE підібрали три простих рецепти із кислого молока.

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Якщо у вас є час, кисле молоко можна перетворити на сир. У цьому рецепті використовуються швидкі рішення, для яких інгредієнти завжди знайдуться в холодильнику.

Ледачий хачапурі на сковороді

рецепт лінивого хачапурі
Хачапурі на тарілку. Фото: Freepik

Інгредієнти для двох хачапурі:

  • 2 яйця;
  • 1 склянка кислого молока;
  • 1 склянка борошна;
  • 200-250 г сиру (100 г кисломолочного сиру та 150 г сулугуні);
  • дрібка солі;
  • трохи вершкового масла|мастила|.

Спосіб приготування

Змішайте яйця, молоко, борошно та сіль. Маса має бути трохи рідше, ніж тісто для оладок. Додайте кисломолочний сир і тертий сулугуні чи інший сир.

Розтопіть вершкове масло на сковороді, викладете масу і розрівняйте. Смажте до готовності.

Соус із кислого молока

Інгредієнти:

  • 250 мл кислого молока;
  • 3 ст. л. майонезу;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль, перець, зелень.

Спосіб приготування

Змішайте кисле молоко із майонезом. Додати пропущений через прес часник. Приправте сіллю, перцем та зеленню за смаком.

Пиріг "Зебра" на кислому молоко

Інгредієнти:

  • 5 яєць;
  • 150 г цукру;
  • 150 г кислого молока;
  • 100 г вершкового масла;
  • 100 мл натурального йогурту;
  • 250-300 г борошна;
  • 20 г какао;
  • 1 ч. л. соди.

Для глазурі:

  • 50 г шоколаду;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 50мл молока.

Спосіб приготування

Збийте яйця із цукром. Додайте кисле молоко, йогурт, соду і розтоплене тепле масло. Ретельно перемішайте. Поступово додайте борошно до отримання тіста консистенції густої сметани. Розділіть тісто на дві рівні частини, додайте в одну какао.

рецепт пирога на кислому молоці
Пиріг із цукровою пудрою. Фото: Freepik

Застеліть форму для випікання та змастіть її олією. По черзі викладайте світле та темне тісто. Випікайте 40-50 хвилин в розігрітій до 180 ºС духовці. Для глазурі розтопіть шоколад з олією в мікрохвильовій печі за 40-60 секунд. Розмішайте до однорідності.

Додайте молоко і збийте віночком до однорідної маси. Прикрасьте пиріг глазур'ю.

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

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