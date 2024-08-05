Що приготувати зі скислого молока: соус для огірків, лінивий хачапурі та пиріг "Зебра" - три простих покрокових рецепти

Соус та зелень. Фото: Freepik

Кисле молоко може мати різну консистенцію тому кількість борошна у випічці може змінюватись. Для соусу простокваша має бути густою. А для пирога підійде будь-яке кисле молоко.

Новини.LIVE підібрали три простих рецепти із кислого молока.

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Ледачий хачапурі на сковороді

Хачапурі на тарілку. Фото: Freepik

Інгредієнти для двох хачапурі:

2 яйця;

1 склянка кислого молока;

1 склянка борошна;

200-250 г сиру (100 г кисломолочного сиру та 150 г сулугуні);

дрібка солі;

трохи вершкового масла|мастила|.

Спосіб приготування

Змішайте яйця, молоко, борошно та сіль. Маса має бути трохи рідше, ніж тісто для оладок. Додайте кисломолочний сир і тертий сулугуні чи інший сир.

Розтопіть вершкове масло на сковороді, викладете масу і розрівняйте. Смажте до готовності.

Соус із кислого молока

Інгредієнти:

250 мл кислого молока;

3 ст. л. майонезу;

2 зубчики часнику;

сіль, перець, зелень.

Спосіб приготування

Змішайте кисле молоко із майонезом. Додати пропущений через прес часник. Приправте сіллю, перцем та зеленню за смаком.

Пиріг "Зебра" на кислому молоко

Інгредієнти:

5 яєць;

150 г цукру;

150 г кислого молока;

100 г вершкового масла;

100 мл натурального йогурту;

250-300 г борошна;

20 г какао;

1 ч. л. соди.

Для глазурі:

50 г шоколаду;

1 ст. л. вершкового масла;

50мл молока.

Спосіб приготування

Збийте яйця із цукром. Додайте кисле молоко, йогурт, соду і розтоплене тепле масло. Ретельно перемішайте. Поступово додайте борошно до отримання тіста консистенції густої сметани. Розділіть тісто на дві рівні частини, додайте в одну какао.

Пиріг із цукровою пудрою. Фото: Freepik

Застеліть форму для випікання та змастіть її олією. По черзі викладайте світле та темне тісто. Випікайте 40-50 хвилин в розігрітій до 180 ºС духовці. Для глазурі розтопіть шоколад з олією в мікрохвильовій печі за 40-60 секунд. Розмішайте до однорідності.

Додайте молоко і збийте віночком до однорідної маси. Прикрасьте пиріг глазур'ю.

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