Что приготовить из скисшего молока: соус для огурцов, ленивый хачапури и пирог "Зебра" — три простых пошаговых рецепта

Соус и зелень. Фото: Freepik

Кислое молоко может иметь разную консистенцию, поэтому количество муки в выпечке может варьироваться. Для соуса простокваша должна быть густой. А для пирога подойдет любое кислое молоко.

Новини.LIVE подобрали три простых рецепта из кислого молока.

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Ленивый хачапури на сковороде

Хачапури на тарелке. Фото: Freepik

Ингредиенты для двух хачапури:

2 яйца;

1 стакан простокваши;

1 стакан муки;

200-250 г творога (100 г кисломолочного творога и 150 г сулугуни);

щепотка соли;

немного сливочного масла.

Способ приготовления

Смешайте яйца, молоко, муку и соль. Масса должна быть чуть реже, чем тесто для оладий. Добавьте кисломолочный творог и тертый сулугуни или другой сыр.

Растопите сливочное масло на сковороде, выложите массу и разровняйте. Жарьте до готовности.

Соус из простокваши

Ингредиенты:

250 мл простокваши;

3 ст. л. майонеза;

2 зубчика чеснока;

соль, перец, зелень.

Способ приготовления

Смешайте кислое молоко с майонезом. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Приправьте солью, перцем и зеленью по вкусу.

Пирог "Зебра" на простокваше

Ингредиенты:

5 яиц;

150 г сахара;

150 г простокваши;

100 г сливочного масла;

100 мл натурального йогурта;

250-300 г муки;

20 г какао;

1 ч. л. соды.

Для глазури:

50 г шоколада;

1 ст. л. сливочного масла;

50 мл молока.

Способ приготовления

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте простоквашу, йогурт, соду и растопленное теплое масло. Тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку до получения теста консистенции густой сметаны. Разделите тесто на две равные части, в одну добавьте какао.

Пирог с сахарной пудрой. Фото: Freepik

Застелите форму для выпечки и смажьте её маслом. Поочередно выкладывайте светлое и темное тесто. Выпекайте 40-50 минут в разогретой до 180 ºС духовке. Для глазури растопите шоколад с маслом в микроволновке за 40-60 секунд. Размешайте до однородности.

Добавьте молоко и взбейте венчиком до однородной массы. Украсьте пирог глазурью.

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