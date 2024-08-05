Что приготовить из скисшего молока: соус для огурцов, ленивый хачапури и пирог "Зебра" — три простых пошаговых рецепта

Если скисло молоко, приготовьте соус для огурцов, ленивый хачапури и пирог "зебра" — три рецепта
Кислое молоко может иметь разную консистенцию, поэтому количество муки в выпечке может варьироваться. Для соуса простокваша должна быть густой. А для пирога подойдет любое кислое молоко.
Новини.LIVE подобрали три простых рецепта из кислого молока.
Если у вас есть время, кислое молоко можно превратить в творог. В этом рецепте используются быстрые решения, для которых ингредиенты всегда найдутся в холодильнике.
Ленивый хачапури на сковороде
Ингредиенты для двух хачапури:
- 2 яйца;
- 1 стакан простокваши;
- 1 стакан муки;
- 200-250 г творога (100 г кисломолочного творога и 150 г сулугуни);
- щепотка соли;
- немного сливочного масла.
Способ приготовления
Смешайте яйца, молоко, муку и соль. Масса должна быть чуть реже, чем тесто для оладий. Добавьте кисломолочный творог и тертый сулугуни или другой сыр.
Растопите сливочное масло на сковороде, выложите массу и разровняйте. Жарьте до готовности.
Соус из простокваши
Ингредиенты:
- 250 мл простокваши;
- 3 ст. л. майонеза;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец, зелень.
Способ приготовления
Смешайте кислое молоко с майонезом. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Приправьте солью, перцем и зеленью по вкусу.
Пирог "Зебра" на простокваше
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 150 г сахара;
- 150 г простокваши;
- 100 г сливочного масла;
- 100 мл натурального йогурта;
- 250-300 г муки;
- 20 г какао;
- 1 ч. л. соды.
Для глазури:
- 50 г шоколада;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 50 мл молока.
Способ приготовления
Взбейте яйца с сахаром. Добавьте простоквашу, йогурт, соду и растопленное теплое масло. Тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку до получения теста консистенции густой сметаны. Разделите тесто на две равные части, в одну добавьте какао.
Застелите форму для выпечки и смажьте её маслом. Поочередно выкладывайте светлое и темное тесто. Выпекайте 40-50 минут в разогретой до 180 ºС духовке. Для глазури растопите шоколад с маслом в микроволновке за 40-60 секунд. Размешайте до однородности.
Добавьте молоко и взбейте венчиком до однородной массы. Украсьте пирог глазурью.
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