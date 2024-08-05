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Если скисло молоко, приготовьте соус для огурцов, ленивый хачапури и пирог "зебра" — три рецепта

5 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что приготовить из скисшего молока: соус для огурцов, ленивый хачапури и пирог "Зебра" — три простых пошаговых рецепта
Соус и зелень. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кислое молоко может иметь разную консистенцию, поэтому количество муки в выпечке может варьироваться. Для соуса простокваша должна быть густой. А для пирога подойдет любое кислое молоко. 

Новини.LIVE подобрали три простых рецепта из кислого молока. 

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Ленивый хачапури на сковороде

рецепт ленивого хачапури
Хачапури на тарелке. Фото: Freepik

Ингредиенты для двух хачапури:

  • 2 яйца;
  • 1 стакан простокваши;
  • 1 стакан муки;
  • 200-250 г творога (100 г кисломолочного творога и 150 г сулугуни);
  • щепотка соли;
  • немного сливочного масла.

Способ приготовления 

Смешайте яйца, молоко, муку и соль. Масса должна быть чуть реже, чем тесто для оладий. Добавьте кисломолочный творог и тертый сулугуни или другой сыр.

Растопите сливочное масло на сковороде, выложите массу и разровняйте. Жарьте до готовности.

Соус из простокваши

Ингредиенты:

  • 250 мл простокваши;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец, зелень. 

Способ приготовления 

Смешайте кислое молоко с майонезом. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Приправьте солью, перцем и зеленью по вкусу.

Пирог "Зебра" на простокваше

Ингредиенты:

  • 5 яиц;
  • 150 г сахара;
  • 150 г простокваши;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 мл натурального йогурта;
  • 250-300 г муки;
  • 20 г какао;
  • 1 ч. л. соды.

Для глазури:

  • 50 г шоколада;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 50 мл молока.

Способ приготовления 

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте простоквашу, йогурт, соду и растопленное теплое масло. Тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку до получения теста консистенции густой сметаны. Разделите тесто на две равные части, в одну добавьте какао.

рецепт пирога на кислом молоке
Пирог с сахарной пудрой. Фото: Freepik

Застелите форму для выпечки и смажьте её маслом. Поочередно выкладывайте светлое и темное тесто. Выпекайте 40-50 минут в разогретой до 180 ºС духовке. Для глазури растопите шоколад с маслом в микроволновке за 40-60 секунд. Размешайте до однородности.

Добавьте молоко и взбейте венчиком до однородной массы. Украсьте пирог глазурью.

Ранее мы писали, чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко.

Также мы рассказывали, как проверить качество сгущенного молока еще в магазине и дома.

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