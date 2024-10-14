Якщо вдома є буряк, спробуйте цей салат — покроковий рецепт

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте простий і корисний рецепт салату? Якщо у вас є буряк, цей салат стане чудовим варіантом на кожен день! Легко в приготуванні, він принесе свіжість і смак до вашого столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк 300-400 г;

чорнослив 70 г;

твердий сир 30 г;

волоські горіхи 30 г;

цибуля червона 1 шт;

сметана 2-3 ст.л;

сік лимона 2 ст.л;

свіжа м’ята;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Червону цибулину очистіть, наріжте тонкими півкільцями, помістіть у невелику миску. Цибулю полийте свіжим соком лимона, присипте сіллю і меленим перцем, додайте дрібно нарізану м’яту. Цибулю ретельно перемішайте, маринуйте 10-15 хвилин.

Синя цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк зваріть заздалегідь у шкірці до готовності. За бажанням овоч можна запекти у фользі в духовці. Буряк остудіть, очистіть, натріть на тертці. Якщо виділилося багато бурякового соку, його краще злити. Твердий сир натріть на великій тертці, додайте до буряка. М’який чорнослив наріжте кубиками або смужками. Дуже твердий чорнослив обов’язково попередньо розпарте в окропі. У салат перекиньте мариновану цибулю разом із маринадом.

Буряк та чорнослив. Фото: smachnenke.com.ua

Волоські горіхи перебийте в блендері на шматочки різних розмірів – від великих до дрібної крихти. Горіхи додайте салат. Суміш заправте сметаною Ретельно перемішайте, за потреби посоліть. Салат одразу готовий до подачі на стіл. Перекладіть його в невеликі порційні салатниці. Можна прикрасити м’ятою та зернами граната.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

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