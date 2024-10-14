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Якщо вдома є буряк, зробіть цей салат — ідеальний рецепт на кожен день

14 жовтня 2024 05:47
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Якщо вдома є буряк, спробуйте цей салат — покроковий рецепт
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте простий і корисний рецепт салату? Якщо у вас є буряк, цей салат стане чудовим варіантом на кожен день! Легко в приготуванні, він принесе свіжість і смак до вашого столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • буряк 300-400 г;
  • чорнослив 70 г;
  • твердий сир 30 г;
  • волоські горіхи 30 г;
  • цибуля червона 1 шт;
  • сметана 2-3 ст.л;
  • сік лимона 2 ст.л;
  • свіжа м’ята;
  • сіль;
  • чорний мелений перець. 

Спосіб приготування 

Червону цибулину очистіть, наріжте тонкими півкільцями, помістіть у невелику миску. Цибулю полийте свіжим соком лимона, присипте сіллю і меленим перцем, додайте дрібно нарізану м’яту. Цибулю ретельно перемішайте, маринуйте 10-15 хвилин.

рецепт салата з буряком
Синя цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк зваріть заздалегідь у шкірці до готовності. За бажанням овоч можна запекти у фользі в духовці. Буряк остудіть, очистіть, натріть на тертці. Якщо виділилося багато бурякового соку, його краще злити. Твердий сир натріть на великій тертці, додайте до буряка. М’який чорнослив наріжте кубиками або смужками. Дуже твердий чорнослив обов’язково попередньо розпарте в окропі. У салат перекиньте мариновану цибулю разом із маринадом.

рецепт салата з буряком та чорносливом
Буряк та чорнослив. Фото: smachnenke.com.ua

Волоські горіхи перебийте в блендері на шматочки різних розмірів – від великих до дрібної крихти. Горіхи додайте салат. Суміш заправте сметаною Ретельно перемішайте, за потреби посоліть. Салат одразу готовий до подачі на стіл. Перекладіть його в невеликі порційні салатниці. Можна прикрасити м’ятою та зернами граната.

простий рецепт салата з буряком та чорносливом
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

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