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Если дома есть свекла, сделайте этот салат — идеальный рецепт на каждый день

14 октября 2024 05:47
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Если дома есть свекла, попробуйте этот салат – пошаговый рецепт
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете простой и полезный рецепт салата? Если у вас есть свекла, этот салат станет отличным вариантом на каждый день! Легко в приготовлении, он принесет свежесть и вкус вашему столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла 300-400 г;
  • чернослив 70 г;
  • твердый творог 30 г;
  • грецкие орехи 30 г;
  • лук красный 1 шт;
  • сметана 2-3 ст.л;
  • сок лимона 2 ст.л;
  • свежая мята;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления

Красную луковицу очистите, нашинкуйте тонкими полукольцами, поместите в небольшую миску. Лук полейте свежим соком лимона, присыпьте солью и молотым перцем, добавьте мелко нарезанную мяту. Лук тщательно перемешайте, маринуйте 10-15 минут.

рецепт салата со свеклой
Синий лук. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу сварите заранее в кожуре до готовности. По желанию овощ можно запечь в фольге в духовке. Свеклу остудите, очистите, натрите на терке. Если выделилось много свекловичного сока, его лучше слить. Твердый сыр натрите на большой терке, добавьте к свекле. Мягкий чернослив нарежьте кубиками или полосками. Очень жесткий чернослив обязательно предварительно распарьте в кипятке. В салат опрокиньте маринованный лук вместе с маринадом.

рецепт салата со свеклой и черносливом
Свекла и чернослив. Фото: smachnenke.com.ua

Грецкие орехи перебейте в блендере на кусочки разных размеров — от больших до мелкой крошки. Орехи добавьте салат. Смесь заправьте сметаной. Тщательно перемешайте, при необходимости посолите. Салат готов к подаче на стол. Переведите его в небольшие порционные салатницы. Можно украсить мятой и зернами граната.

простой рецепт салата со свеклой и черносливом
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

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