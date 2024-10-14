Если дома есть свекла, попробуйте этот салат – пошаговый рецепт

Если дома есть свекла, сделайте этот салат — идеальный рецепт на каждый день
Ищете простой и полезный рецепт салата? Если у вас есть свекла, этот салат станет отличным вариантом на каждый день! Легко в приготовлении, он принесет свежесть и вкус вашему столу.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла 300-400 г;
- чернослив 70 г;
- твердый творог 30 г;
- грецкие орехи 30 г;
- лук красный 1 шт;
- сметана 2-3 ст.л;
- сок лимона 2 ст.л;
- свежая мята;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Красную луковицу очистите, нашинкуйте тонкими полукольцами, поместите в небольшую миску. Лук полейте свежим соком лимона, присыпьте солью и молотым перцем, добавьте мелко нарезанную мяту. Лук тщательно перемешайте, маринуйте 10-15 минут.
Свеклу сварите заранее в кожуре до готовности. По желанию овощ можно запечь в фольге в духовке. Свеклу остудите, очистите, натрите на терке. Если выделилось много свекловичного сока, его лучше слить. Твердый сыр натрите на большой терке, добавьте к свекле. Мягкий чернослив нарежьте кубиками или полосками. Очень жесткий чернослив обязательно предварительно распарьте в кипятке. В салат опрокиньте маринованный лук вместе с маринадом.
Грецкие орехи перебейте в блендере на кусочки разных размеров — от больших до мелкой крошки. Орехи добавьте салат. Смесь заправьте сметаной. Тщательно перемешайте, при необходимости посолите. Салат готов к подаче на стол. Переведите его в небольшие порционные салатницы. Можно украсить мятой и зернами граната.
Раньше мы писали о вкусном салате на осень с крабовыми палочками "Оленка" — готовится за 15 минут.
Еще мы рассказывали об осеннем салате из капусты должно быть в арсенале каждой хозяйки.
Забудьте о шубе Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой.
Читайте Новини.LIVE!