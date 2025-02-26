Лаваш і яйця — ідеальний сніданок за лічені хвилини

Якщо вдома є лаваш та яйця — рецепт сніданку за лічені хвилини
Якщо у вас є лаваш і яйця, ви вже за кілька хвилин можете приготувати смачний і ситний сніданок! Ніжна начинка, хрустка скоринка і мінімум зусиль — цей рецепт точно стане вашим фаворитом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- лаваш — 2-3 листи;
- яйця — 4 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком;
- сметана — 3-4 ст. л.;
- варено-копчена ковбаса — 100 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Лаваш нарізати на невеликі прямокутники зручного розміру. Сир натерти на великій тертці, додати дрібно нарізану зелену цибулю. Відварені яйця натерти на великій тертці та змішати з іншими інгредієнтами.
Ковбасу натерти або нарізати дрібними кубиками, додати до начинки. Додати сметану та ретельно перемішати.
На кожен шматок лаваша рівномірно нанести начинку, залишаючи приблизно 1 см вільного краю зверху.
Згорнути лаваш у щільний рулет. Розігріти сковороду, додати трохи олії та обсмажити рулети до рум’яної скоринки з двох боків. Готові рулетики подавати гарячими.
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