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Якщо вдома є лаваш та яйця — рецепт сніданку за лічені хвилини

26 лютого 2025 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Лаваш і яйця — ідеальний сніданок за лічені хвилини
Лаваш та яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо у вас є лаваш і яйця, ви вже за кілька хвилин можете приготувати смачний і ситний сніданок! Ніжна начинка, хрустка скоринка і мінімум зусиль — цей рецепт точно стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 2-3 листи;
  • яйця — 4 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • варено-копчена ковбаса — 100 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Лаваш нарізати на невеликі прямокутники зручного розміру. Сир натерти на великій тертці, додати дрібно нарізану зелену цибулю. Відварені яйця натерти на великій тертці та змішати з іншими інгредієнтами.

смачний сніданок з лавашем
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Ковбасу натерти або нарізати дрібними кубиками, додати до начинки. Додати сметану та ретельно перемішати.

смачний сніданок з лавашем та начинкою
Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На кожен шматок лаваша рівномірно нанести начинку, залишаючи приблизно 1 см вільного краю зверху.

простий смачний сніданок з лавашем та начинкою
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Згорнути лаваш у щільний рулет. Розігріти сковороду, додати трохи олії та обсмажити рулети до рум’яної скоринки з двох боків. Готові рулетики подавати гарячими.

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