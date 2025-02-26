Лаваш і яйця — ідеальний сніданок за лічені хвилини

Лаваш та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо у вас є лаваш і яйця, ви вже за кілька хвилин можете приготувати смачний і ситний сніданок! Ніжна начинка, хрустка скоринка і мінімум зусиль — цей рецепт точно стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

лаваш — 2-3 листи;

яйця — 4 шт.;

сир твердий — 100 г;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком;

сметана — 3-4 ст. л.;

варено-копчена ковбаса — 100 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Лаваш нарізати на невеликі прямокутники зручного розміру. Сир натерти на великій тертці, додати дрібно нарізану зелену цибулю. Відварені яйця натерти на великій тертці та змішати з іншими інгредієнтами.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Ковбасу натерти або нарізати дрібними кубиками, додати до начинки. Додати сметану та ретельно перемішати.

Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На кожен шматок лаваша рівномірно нанести начинку, залишаючи приблизно 1 см вільного краю зверху.

Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Згорнути лаваш у щільний рулет. Розігріти сковороду, додати трохи олії та обсмажити рулети до рум’яної скоринки з двох боків. Готові рулетики подавати гарячими.

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