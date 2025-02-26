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Если дома есть лаваш и яйца — рецепт завтрака за считанные минуты

26 февраля 2025 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Лаваш и яйца — идеальный завтрак за считанные минуты
Лаваш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если у вас есть лаваш и яйца, вы уже за несколько минут можете приготовить вкусный и сытный завтрак! Нежная начинка, хрустящая корочка и минимум усилий — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 2-3 листа;
  • яйца — 4 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • варено-копченая колбаса — 100 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Лаваш нарезать на небольшие прямоугольники удобного размера. Сыр натереть на крупной терке, добавить мелко нарезанный зеленый лук. Отваренные яйца натереть на крупной терке и смешать с остальными ингредиентами.

смачний сніданок з лавашем
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Колбасу натереть или нарезать мелкими кубиками, добавить к начинке. Добавить сметану и тщательно перемешать.

смачний сніданок з лавашем та начинкою
Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На каждый кусок лаваша равномерно нанести начинку, оставляя примерно 1 см свободного края сверху.

простий смачний сніданок з лавашем та начинкою
Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Свернуть лаваш в плотный рулет. Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить рулеты до румяной корочки с двух сторон. Готовые рулетики подавать горячими.

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