Лаваш и яйца — идеальный завтрак за считанные минуты

Если дома есть лаваш и яйца — рецепт завтрака за считанные минуты
Если у вас есть лаваш и яйца, вы уже за несколько минут можете приготовить вкусный и сытный завтрак! Нежная начинка, хрустящая корочка и минимум усилий — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лаваш — 2-3 листа;
- яйца — 4 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- сметана — 3-4 ст. л.;
- варено-копченая колбаса — 100 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Лаваш нарезать на небольшие прямоугольники удобного размера. Сыр натереть на крупной терке, добавить мелко нарезанный зеленый лук. Отваренные яйца натереть на крупной терке и смешать с остальными ингредиентами.
Колбасу натереть или нарезать мелкими кубиками, добавить к начинке. Добавить сметану и тщательно перемешать.
На каждый кусок лаваша равномерно нанести начинку, оставляя примерно 1 см свободного края сверху.
Свернуть лаваш в плотный рулет. Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить рулеты до румяной корочки с двух сторон. Готовые рулетики подавать горячими.
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