Лаваш и яйца — идеальный завтрак за считанные минуты

Лаваш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Если у вас есть лаваш и яйца, вы уже за несколько минут можете приготовить вкусный и сытный завтрак! Нежная начинка, хрустящая корочка и минимум усилий — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лаваш — 2-3 листа;

яйца — 4 шт.;

сыр твердый — 100 г;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

сметана — 3-4 ст. л.;

варено-копченая колбаса — 100 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Лаваш нарезать на небольшие прямоугольники удобного размера. Сыр натереть на крупной терке, добавить мелко нарезанный зеленый лук. Отваренные яйца натереть на крупной терке и смешать с остальными ингредиентами.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Колбасу натереть или нарезать мелкими кубиками, добавить к начинке. Добавить сметану и тщательно перемешать.

Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На каждый кусок лаваша равномерно нанести начинку, оставляя примерно 1 см свободного края сверху.

Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Свернуть лаваш в плотный рулет. Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить рулеты до румяной корочки с двух сторон. Готовые рулетики подавать горячими.

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