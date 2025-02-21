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Якщо вдома є сир і батон — ледачі ватрушки на сніданок

21 лютого 2025 06:04
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ледачі ватрушки на сніданок — ідеальний рецепт із сиру та батона
Ледачі ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Не знаєте, що приготувати на сніданок? Ледачі ватрушки зі звичайного батона та сиру — це швидко, смачно та неймовірно апетитно. Мінімум зусиль і максимум задоволення. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • батон — за потребою;
  • сир — 250 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сметана — 2-3 ст. л.;
  • сушена вишня — 20 г;
  • сушена журавлина — 20 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • цукор — 1/2 ч. л.;
  • вершкове масло — для смаження.

Спосіб приготування

Батон нарізати скибочками, у кожній зробити надріз, створюючи "кишеньку" для начинки.

рецепт ледачих ватрушок
Скибочки батона. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки змішати сир із цукром, сіллю, ванільним цукром і сметаною до однорідної маси. Додати сушену вишню та журавлину, ретельно перемішати. В окремій мисці збити яйця з молоком і цукром, щоб отримати однорідний кляр.

домашній рецепт ледачих ватрушок
Батон та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен шматочок батона наповнити сирною начинкою, занурити в кляр і обсмажити на розігрітому вершковому маслі з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими, за бажанням доповнити медом або ягодами.

рецепт ледачих ватрушок на сніданок
Сирні булочки. Фото: smachnenke.com.ua

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