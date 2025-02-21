Ледачі ватрушки на сніданок — ідеальний рецепт із сиру та батона

Якщо вдома є сир і батон — ледачі ватрушки на сніданок
Не знаєте, що приготувати на сніданок? Ледачі ватрушки зі звичайного батона та сиру — це швидко, смачно та неймовірно апетитно. Мінімум зусиль і максимум задоволення.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — за потребою;
- сир — 250 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сметана — 2-3 ст. л.;
- сушена вишня — 20 г;
- сушена журавлина — 20 г;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 3 ст. л.;
- цукор — 1/2 ч. л.;
- вершкове масло — для смаження.
Спосіб приготування
Батон нарізати скибочками, у кожній зробити надріз, створюючи "кишеньку" для начинки.
Для начинки змішати сир із цукром, сіллю, ванільним цукром і сметаною до однорідної маси. Додати сушену вишню та журавлину, ретельно перемішати. В окремій мисці збити яйця з молоком і цукром, щоб отримати однорідний кляр.
Кожен шматочок батона наповнити сирною начинкою, занурити в кляр і обсмажити на розігрітому вершковому маслі з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими, за бажанням доповнити медом або ягодами.
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