Ледачі ватрушки на сніданок — ідеальний рецепт із сиру та батона

Ледачі ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Не знаєте, що приготувати на сніданок? Ледачі ватрушки зі звичайного батона та сиру — це швидко, смачно та неймовірно апетитно. Мінімум зусиль і максимум задоволення.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон — за потребою;

сир — 250 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сметана — 2-3 ст. л.;

сушена вишня — 20 г;

сушена журавлина — 20 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

цукор — 1/2 ч. л.;

вершкове масло — для смаження.

Спосіб приготування

Батон нарізати скибочками, у кожній зробити надріз, створюючи "кишеньку" для начинки.

Скибочки батона. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки змішати сир із цукром, сіллю, ванільним цукром і сметаною до однорідної маси. Додати сушену вишню та журавлину, ретельно перемішати. В окремій мисці збити яйця з молоком і цукром, щоб отримати однорідний кляр.

Батон та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен шматочок батона наповнити сирною начинкою, занурити в кляр і обсмажити на розігрітому вершковому маслі з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими, за бажанням доповнити медом або ягодами.

Сирні булочки. Фото: smachnenke.com.ua

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