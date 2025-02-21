Ленивые ватрушки на завтрак — идеальный рецепт из творога и батона

Если дома есть творог и батон — ленивые ватрушки на завтрак
Не знаете, что приготовить на завтрак? Ленивые ватрушки из обычного батона и сыра - это быстро, вкусно и невероятно аппетитно. Минимум усилий и максимум удовольствия.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — по необходимости;
- творог — 250 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сметана — 2-3 ст. л.;
- сушеная вишня — 20 г;
- сушеная клюква — 20 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 3 ст. л.;
- сахар — 1/2 ч. л;
- сливочное масло — для жарки.
Способ приготовления
Батон нарезать ломтиками, в каждом сделать надрез, создавая "кармашек" для начинки.
Для начинки смешать творог с сахаром, солью, ванильным сахаром и сметаной до однородной массы. Добавить сушеную вишню и клюкву, тщательно перемешать. В отдельной миске взбить яйца с молоком и сахаром, чтобы получить однородный кляр.
Каждый кусочек батона наполнить творожной начинкой, окунуть в кляр и обжарить на разогретом сливочном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими, по желанию дополнить медом или ягодами.
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