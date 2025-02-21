Ленивые ватрушки на завтрак — идеальный рецепт из творога и батона

Ленивые ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Не знаете, что приготовить на завтрак? Ленивые ватрушки из обычного батона и сыра - это быстро, вкусно и невероятно аппетитно. Минимум усилий и максимум удовольствия.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — по необходимости;

творог — 250 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сметана — 2-3 ст. л.;

сушеная вишня — 20 г;

сушеная клюква — 20 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

сахар — 1/2 ч. л;

сливочное масло — для жарки.

Способ приготовления

Батон нарезать ломтиками, в каждом сделать надрез, создавая "кармашек" для начинки.

Ломтики батона. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки смешать творог с сахаром, солью, ванильным сахаром и сметаной до однородной массы. Добавить сушеную вишню и клюкву, тщательно перемешать. В отдельной миске взбить яйца с молоком и сахаром, чтобы получить однородный кляр.

Батон и творог. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый кусочек батона наполнить творожной начинкой, окунуть в кляр и обжарить на разогретом сливочном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими, по желанию дополнить медом или ягодами.

Творожные булочки. Фото: smachnenke.com.ua

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