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Японський омлет із 2 яєць на сніданок — золото, а не рецепт

10 лютого 2025 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Японський омлет із 2 яєць — ніжний, в міру вологий, золото, а не рецепт
Японський омлет. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Японський омлет — це справжня знахідка для тих, хто любить ніжні та повітряні сніданки. Усього два яйця, трохи сиру та вершкового масла — і вийде ідеально м'яка текстура, яка просто тане в роті. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • сир твердий — 15 г;
  • топлене або вершкове масло — 10 г;
  • вода — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки та жовтки. Додати дрібку солі до білків і збити міксером до стійких піків. До жовтків додати чорний мелений перець і перемішати.

як приготувати японський омлет
Курячі яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно змішати білкову масу з жовтками лопаткою. Додати натертий на тертці твердий сир і знову перемішати.

як приготувати японський омлет на сніданок
Приготування омлету. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку з маслом. Викласти яєчну масу на сковорідку та накрити кришкою. Смажити на середньому вогні 5-6 хвилин. Через 1 хвилину додати трішки води, щоб омлет залишався ніжним.

як правильно приготувати японський омлет
Омлет на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Скласти омлет навпіл лопаткою та перевернути на інший бік. Накрити кришкою та готувати ще 2-3 хвилини до готовності.

як правильно приготувати японський омлет на сніданок
Омлет під кришою. Фото: gospodynka.com.ua

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