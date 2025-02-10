Японський омлет із 2 яєць — ніжний, в міру вологий, золото, а не рецепт

Японський омлет із 2 яєць на сніданок — золото, а не рецепт
Японський омлет — це справжня знахідка для тих, хто любить ніжні та повітряні сніданки. Усього два яйця, трохи сиру та вершкового масла — і вийде ідеально м'яка текстура, яка просто тане в роті.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- сир твердий — 15 г;
- топлене або вершкове масло — 10 г;
- вода — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Розділити яйця на білки та жовтки. Додати дрібку солі до білків і збити міксером до стійких піків. До жовтків додати чорний мелений перець і перемішати.
Акуратно змішати білкову масу з жовтками лопаткою. Додати натертий на тертці твердий сир і знову перемішати.
Розігріти сковорідку з маслом. Викласти яєчну масу на сковорідку та накрити кришкою. Смажити на середньому вогні 5-6 хвилин. Через 1 хвилину додати трішки води, щоб омлет залишався ніжним.
Скласти омлет навпіл лопаткою та перевернути на інший бік. Накрити кришкою та готувати ще 2-3 хвилини до готовності.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків
Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.
Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.
Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.
Читайте Новини.LIVE!