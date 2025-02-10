Японський омлет із 2 яєць — ніжний, в міру вологий, золото, а не рецепт

Японський омлет. Фото: gospodynka.com.ua

Японський омлет — це справжня знахідка для тих, хто любить ніжні та повітряні сніданки. Усього два яйця, трохи сиру та вершкового масла — і вийде ідеально м'яка текстура, яка просто тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

сир твердий — 15 г;

топлене або вершкове масло — 10 г;

вода — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки та жовтки. Додати дрібку солі до білків і збити міксером до стійких піків. До жовтків додати чорний мелений перець і перемішати.

Курячі яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно змішати білкову масу з жовтками лопаткою. Додати натертий на тертці твердий сир і знову перемішати.

Приготування омлету. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку з маслом. Викласти яєчну масу на сковорідку та накрити кришкою. Смажити на середньому вогні 5-6 хвилин. Через 1 хвилину додати трішки води, щоб омлет залишався ніжним.

Омлет на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Скласти омлет навпіл лопаткою та перевернути на інший бік. Накрити кришкою та готувати ще 2-3 хвилини до готовності.

Омлет під кришою. Фото: gospodynka.com.ua

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