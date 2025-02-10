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Японский омлет из 2 яиц на завтрак — золото, а не рецепт

10 февраля 2025 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Японский омлет из 2 яиц — нежный, в меру влажный, золото, а не рецепт
Японский омлет. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Японский омлет — это настоящая находка для тех, кто любит нежные и воздушные завтраки. Всего два яйца, немного сыра и сливочного масла — и получится идеально мягкая текстура, которая просто тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • сыр твердый — 15 г;
  • топленое или сливочное масло — 10 г;
  • вода — 1 ч. л.

Способ приготовления

Разделить яйца на белки и желтки. Добавить щепотку соли к белкам и взбить миксером до устойчивых пиков. К желткам добавить черный молотый перец и перемешать.

як приготувати японський омлет
Куриные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно смешать белковую массу с желтками лопаткой. Добавить натертый на терке твердый сыр и снова перемешать.

як приготувати японський омлет на сніданок
Приготовление омлета. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку с маслом. Выложить яичную массу на сковороду и накрыть крышкой. Жарить на среднем огне 5-6 минут. Через 1 минуту добавить немного воды, чтобы омлет оставался нежным.

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Омлет на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Сложить омлет пополам лопаткой и перевернуть на другую сторону. Накрыть крышкой и готовить еще 2-3 минуты до готовности.

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Омлет под крышкой. Фото: gospodynka.com.ua

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