Японский омлет из 2 яиц — нежный, в меру влажный, золото, а не рецепт

Японский омлет из 2 яиц на завтрак — золото, а не рецепт
Японский омлет — это настоящая находка для тех, кто любит нежные и воздушные завтраки. Всего два яйца, немного сыра и сливочного масла — и получится идеально мягкая текстура, которая просто тает во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- сыр твердый — 15 г;
- топленое или сливочное масло — 10 г;
- вода — 1 ч. л.
Способ приготовления
Разделить яйца на белки и желтки. Добавить щепотку соли к белкам и взбить миксером до устойчивых пиков. К желткам добавить черный молотый перец и перемешать.
Аккуратно смешать белковую массу с желтками лопаткой. Добавить натертый на терке твердый сыр и снова перемешать.
Разогреть сковородку с маслом. Выложить яичную массу на сковороду и накрыть крышкой. Жарить на среднем огне 5-6 минут. Через 1 минуту добавить немного воды, чтобы омлет оставался нежным.
Сложить омлет пополам лопаткой и перевернуть на другую сторону. Накрыть крышкой и готовить еще 2-3 минуты до готовности.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков
Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.
Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.
Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.
Читайте Новини.LIVE!