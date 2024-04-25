Як приготувати желатинову глазур із маршмеллоу за 1 хвилину — покроковий рецепт

Великодній куліч. Фото: YouTube @irenrecipes

Ідеальний рецепт глазурі для великодніх пасок. Вам знадобиться жувальний зефір — маршмеллоу. Така глазур не обсипається і не кришиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНІ РЕЦЕПТИ.

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Вам знадобиться:

100 г жувального зефіру маршмеллоу;

1 ст. л. соку лимона;

100-120 г цукрової пудри;

1 ст. л. олії вершкового.

Спосіб приготування

До 100 г маршмеллоу додати столову ложку лимона та одну столову ложку вершкового масла.

Жувальний зефір. Фото: YouTube @irenrecipes

Зефір з маслом поставити на водяну баню. Топити на маленькому вогні. Також цей процес можна зробити за допомогою мікрохвильової печі.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @irenrecipes

До цієї розтопленої маси додати 100 г цукрової пудри. Все ретельно перемішати та нанести на паску. Можна сміливо наносити товстим шаром.

Глазур для пасок. Фото: YouTube @irenrecipes

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