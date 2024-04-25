Як приготувати желатинову глазур із маршмеллоу за 1 хвилину — покроковий рецепт

Ідеальна глазур на паску за одну хвилину — знадобиться маршмеллоу
Ідеальний рецепт глазурі для великодніх пасок. Вам знадобиться жувальний зефір — маршмеллоу. Така глазур не обсипається і не кришиться.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНІ РЕЦЕПТИ.
Вам знадобиться:
- 100 г жувального зефіру маршмеллоу;
- 1 ст. л. соку лимона;
- 100-120 г цукрової пудри;
- 1 ст. л. олії вершкового.
Спосіб приготування
До 100 г маршмеллоу додати столову ложку лимона та одну столову ложку вершкового масла.
Зефір з маслом поставити на водяну баню. Топити на маленькому вогні. Також цей процес можна зробити за допомогою мікрохвильової печі.
До цієї розтопленої маси додати 100 г цукрової пудри. Все ретельно перемішати та нанести на паску. Можна сміливо наносити товстим шаром.
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