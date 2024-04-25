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Ідеальна глазур на паску за одну хвилину — знадобиться маршмеллоу

25 квітня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати желатинову глазур із маршмеллоу за 1 хвилину — покроковий рецепт
Великодній куліч. Фото: YouTube @irenrecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ідеальний рецепт глазурі для великодніх пасок. Вам знадобиться жувальний зефір — маршмеллоу. Така глазур не обсипається і не кришиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНІ РЕЦЕПТИ.

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Вам знадобиться:

  • 100 г жувального зефіру маршмеллоу;
  • 1 ст. л. соку лимона;
  • 100-120 г цукрової пудри;
  • 1 ст. л. олії вершкового.

Спосіб приготування

До 100 г маршмеллоу додати столову ложку лимона та одну столову ложку вершкового масла.

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Жувальний зефір. Фото: YouTube @irenrecipes

Зефір з маслом поставити на водяну баню. Топити на маленькому вогні. Також цей процес можна зробити за допомогою мікрохвильової печі.

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Приготування глазурі. Фото: YouTube @irenrecipes

До цієї розтопленої маси додати 100 г цукрової пудри. Все ретельно перемішати та нанести на паску. Можна сміливо наносити товстим шаром.

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Глазур для пасок. Фото: YouTube @irenrecipes

Раніше ми писали про рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині - приготуйте на Великдень.

Також ми розповідали про секретний бабусиний рецепт, який усі шукають — одна з найкращих великодніх пасок.

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

рецепти
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Великдень
паска
зефір
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