Как приготовить желатиновую глазурь из маршмеллоу за 1 минуту – пошаговый рецепт

Идеальная глазурь на кулич за одну минуту — понадобится маршмеллоу
Идеальный рецепт глазури для пасхальных куличей. Вам понадобится жевателный зефир — маршмеллоу. Такая глазурь не осыпается и не крошится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СМАЧНІ РЕЦЕПТИ.
Вам понадобится:
- 100 г жевательного зефира маршмеллоу;
- 1 ст. л. сока лимона;
- 100-120 г сахарной пудры;
- 1 ст. л. масла сливочного.
Способ приготовления
К 100 г маршмеллоу добавить столовую ложку лимона и одну столовую ложку сливочного масла.
Зефир с маслом поставить на водяную баню. Топить на небольшом огне. Также этот процесс можно сделать при помощи микроволновки.
К этой растопленной массе добавить 100 г сахарной пудры. Все тщательно перемешать и нанести на кулич. Можно смело наносить толстым слоем.
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