Как приготовить желатиновую глазурь из маршмеллоу за 1 минуту – пошаговый рецепт

Пасхальный кулич. Фото: YouTube @irenrecipes

Идеальный рецепт глазури для пасхальных куличей. Вам понадобится жевателный зефир — маршмеллоу. Такая глазурь не осыпается и не крошится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СМАЧНІ РЕЦЕПТИ.

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Вам понадобится:

100 г жевательного зефира маршмеллоу;

1 ст. л. сока лимона;

100-120 г сахарной пудры;

1 ст. л. масла сливочного.

Способ приготовления

К 100 г маршмеллоу добавить столовую ложку лимона и одну столовую ложку сливочного масла.

Жевательный зефир. Фото: YouTube @irenrecipes

Зефир с маслом поставить на водяную баню. Топить на небольшом огне. Также этот процесс можно сделать при помощи микроволновки.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @irenrecipes

К этой растопленной массе добавить 100 г сахарной пудры. Все тщательно перемешать и нанести на кулич. Можно смело наносить толстым слоем.

Глазурь для куличей. Фото: YouTube @irenrecipes

Раньше мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

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