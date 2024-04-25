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Идеальная глазурь на кулич за одну минуту — понадобится маршмеллоу

25 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить желатиновую глазурь из маршмеллоу за 1 минуту – пошаговый рецепт
Пасхальный кулич. Фото: YouTube @irenrecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Идеальный рецепт глазури для пасхальных куличей. Вам понадобится жевателный зефир — маршмеллоу. Такая глазурь не осыпается и не крошится. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале СМАЧНІ РЕЦЕПТИ

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Вам понадобится: 

  • 100 г жевательного зефира маршмеллоу;
  • 1 ст. л. сока лимона;
  • 100-120 г сахарной пудры;
  • 1 ст. л. масла сливочного. 

Способ приготовления 

К 100 г маршмеллоу добавить столовую ложку лимона и одну столовую ложку сливочного масла. 

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Жевательный зефир. Фото: YouTube @irenrecipes

Зефир с маслом поставить на водяную баню. Топить на небольшом огне. Также этот процесс можно сделать при помощи микроволновки. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @irenrecipes

К этой растопленной массе добавить 100 г сахарной пудры. Все тщательно перемешать и нанести на кулич. Можно смело наносить толстым слоем. 

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Глазурь для куличей. Фото: YouTube @irenrecipes

Раньше мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Также мы рассказывали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

рецепты
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Пасха
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зефир
глазурь

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