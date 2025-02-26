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Ідеальна каша, гречка "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт

26 лютого 2025 04:35
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальна гречка по-панськи — рецепт, який мало хто знає
Гречка "по-панськи". Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Гречка може бути не лише корисною, а й справжньою ресторанною стравою. Готуйте "по-панськи" — з соковитим фаршем, овочами та запашними спеціями. Цей рецепт стане вашим улюбленим!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • курячий фарш (або інший) — 500 г;
  • солодкий болгарський перець — 1 шт.;
  • помідори — 3 шт.;
  • сіль — 3/4 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • окріп — 500 мл;
  • гречка — 250 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • петрушка — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та смажити ще кілька хвилин.

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Солодкий перець. Фото: gospodynka.com.ua

Додати фарш, посолити і смажити, помішуючи, приблизно 8 хвилин. Болгарський перець і помідори нарізати кубиками, додати до фаршу та обсмажувати ще 2 хвилини. Посолити, поперчити, перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин. Влити окріп, накрити кришкою і тушкувати ще 10 хвилин.

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Приготування гречки. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати гречку, додати цілі зубчики часнику, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин. Перемішати та продовжити тушкувати ще 5-7 хвилин.

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Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнену петрушку, перемішати, накрити кришкою і залишити на 5 хвилин. Готову страву подавати гарячою.

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