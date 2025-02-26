Ідеальна гречка по-панськи — рецепт, який мало хто знає

Ідеальна каша, гречка "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт
Гречка може бути не лише корисною, а й справжньою ресторанною стравою. Готуйте "по-панськи" — з соковитим фаршем, овочами та запашними спеціями. Цей рецепт стане вашим улюбленим!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- курячий фарш (або інший) — 500 г;
- солодкий болгарський перець — 1 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- сіль — 3/4 ч. л.;
- чорний перець — за смаком;
- окріп — 500 мл;
- гречка — 250 г;
- часник — 2 зубчики;
- петрушка — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та смажити ще кілька хвилин.
Додати фарш, посолити і смажити, помішуючи, приблизно 8 хвилин. Болгарський перець і помідори нарізати кубиками, додати до фаршу та обсмажувати ще 2 хвилини. Посолити, поперчити, перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин. Влити окріп, накрити кришкою і тушкувати ще 10 хвилин.
Всипати гречку, додати цілі зубчики часнику, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин. Перемішати та продовжити тушкувати ще 5-7 хвилин.
Додати подрібнену петрушку, перемішати, накрити кришкою і залишити на 5 хвилин. Готову страву подавати гарячою.
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