Ідеальна гречка по-панськи — рецепт, який мало хто знає

Гречка "по-панськи". Фото: gospodynka.com.ua

Гречка може бути не лише корисною, а й справжньою ресторанною стравою. Готуйте "по-панськи" — з соковитим фаршем, овочами та запашними спеціями. Цей рецепт стане вашим улюбленим!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

курячий фарш (або інший) — 500 г;

солодкий болгарський перець — 1 шт.;

помідори — 3 шт.;

сіль — 3/4 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

окріп — 500 мл;

гречка — 250 г;

часник — 2 зубчики;

петрушка — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та смажити ще кілька хвилин.

Солодкий перець. Фото: gospodynka.com.ua

Додати фарш, посолити і смажити, помішуючи, приблизно 8 хвилин. Болгарський перець і помідори нарізати кубиками, додати до фаршу та обсмажувати ще 2 хвилини. Посолити, поперчити, перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин. Влити окріп, накрити кришкою і тушкувати ще 10 хвилин.

Приготування гречки. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати гречку, додати цілі зубчики часнику, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин. Перемішати та продовжити тушкувати ще 5-7 хвилин.

Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнену петрушку, перемішати, накрити кришкою і залишити на 5 хвилин. Готову страву подавати гарячою.

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