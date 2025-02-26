Идеальная гречка по-пански — рецепт, который мало кто знает

Идеальная каша, гречка "по-пански" — мало кто знает этот рецепт
Гречка может быть не только полезной, но и настоящим ресторанным блюдом. Готовьте "по-пански" — с сочным фаршем, овощами и душистыми специями. Этот рецепт станет вашим любимым!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- куриный фарш (или другой) — 500 г;
- сладкий болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- соль — 3/4 ч. л;
- черный перец — по вкусу;
- кипяток — 500 мл;
- гречка — 250 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.
Добавить фарш, посолить и жарить, помешивая, примерно 8 минут. Болгарский перец и помидоры нарезать кубиками, добавить к фаршу и обжаривать еще 2 минуты. Посолить, поперчить, перемешать, накрыть крышкой и тушить 5 минут. Добавить кипяток, накрыть крышкой и тушить еще 10 минут.
Всыпать гречку, добавить целые зубчики чеснока, накрыть крышкой и тушить 15 минут. Перемешать и продолжить тушить еще 5-7 минут.
Добавить измельченную петрушку, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Готовое блюдо подавать горячим.
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