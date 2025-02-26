Идеальная гречка по-пански — рецепт, который мало кто знает

Гречка "по-пански". Фото: gospodynka.com.ua

Гречка может быть не только полезной, но и настоящим ресторанным блюдом. Готовьте "по-пански" — с сочным фаршем, овощами и душистыми специями. Этот рецепт станет вашим любимым!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

куриный фарш (или другой) — 500 г;

сладкий болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

соль — 3/4 ч. л;

черный перец — по вкусу;

кипяток — 500 мл;

гречка — 250 г;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.

Сладкий перец. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить фарш, посолить и жарить, помешивая, примерно 8 минут. Болгарский перец и помидоры нарезать кубиками, добавить к фаршу и обжаривать еще 2 минуты. Посолить, поперчить, перемешать, накрыть крышкой и тушить 5 минут. Добавить кипяток, накрыть крышкой и тушить еще 10 минут.

Приготовление гречки. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать гречку, добавить целые зубчики чеснока, накрыть крышкой и тушить 15 минут. Перемешать и продолжить тушить еще 5-7 минут.

Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченную петрушку, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Готовое блюдо подавать горячим.

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