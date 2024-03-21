Найкращі спеції для супу — як приготувати суміш у домашніх умовах

Суп та спеції. Фото: Freepik

Пропонуємо вам самостійно приготувати спеції, які ідеально підійдуть для приготування перших страв. Для цього необхідно змішати кілька спецій, які ідеально поєднуються одне з одним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

коріандр мелений 3 ч. ложки;

кумін (зіра) мелений 3 ч. ложки;

куркума мелена 2 чайні ложки;

чорний мелений перець 2 чайні ложки;

кардамон мелений 1 чайна ложка.

Спосіб приготування

Для цього рецепту вам знадобляться звичні спеції. Їх необхідно змішати у правильних пропорціях, щоб вони ідеально поєднувалися одне з одним.

Баночки зі спеціями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Для початку необхідно взяти 3 чайні ложки меленого коріандру і змішати з 3 чайними ложками куміну.

Баночки зі спеціями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далі додаємо 2 чайні ложки меленої куркуми і 2 чайні ложки чорного меленого перцю.

Баночки зі спеціями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кінці додати 1 чайну ложку меленого кардамону та ретельно перемішати.

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