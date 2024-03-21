Найкращі спеції для супу — як приготувати суміш у домашніх умовах

Ідеальна суміш спецій та прянощів для супів, які можна змішати самостійно
Пропонуємо вам самостійно приготувати спеції, які ідеально підійдуть для приготування перших страв. Для цього необхідно змішати кілька спецій, які ідеально поєднуються одне з одним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- коріандр мелений 3 ч. ложки;
- кумін (зіра) мелений 3 ч. ложки;
- куркума мелена 2 чайні ложки;
- чорний мелений перець 2 чайні ложки;
- кардамон мелений 1 чайна ложка.
Спосіб приготування
Для цього рецепту вам знадобляться звичні спеції. Їх необхідно змішати у правильних пропорціях, щоб вони ідеально поєднувалися одне з одним.
Для початку необхідно взяти 3 чайні ложки меленого коріандру і змішати з 3 чайними ложками куміну.
Далі додаємо 2 чайні ложки меленої куркуми і 2 чайні ложки чорного меленого перцю.
В кінці додати 1 чайну ложку меленого кардамону та ретельно перемішати.
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