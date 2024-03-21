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Ідеальна суміш спецій та прянощів для супів, які можна змішати самостійно

21 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найкращі спеції для супу — як приготувати суміш у домашніх умовах
Суп та спеції. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам самостійно приготувати спеції, які ідеально підійдуть для приготування перших страв. Для цього необхідно змішати кілька спецій, які ідеально поєднуються одне з одним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • коріандр мелений 3 ч. ложки;
  • кумін (зіра) мелений 3 ч. ложки;
  • куркума мелена 2 чайні ложки;
  • чорний мелений перець 2 чайні ложки;
  • кардамон мелений 1 чайна ложка.

Спосіб приготування

Для цього рецепту вам знадобляться звичні спеції. Їх необхідно змішати у правильних пропорціях, щоб вони ідеально поєднувалися одне з одним.

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Баночки зі спеціями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Для початку необхідно взяти 3 чайні ложки меленого коріандру і змішати з 3 чайними ложками куміну.

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Баночки зі спеціями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далі додаємо 2 чайні ложки меленої куркуми і 2 чайні ложки чорного меленого перцю.

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Баночки зі спеціями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кінці додати 1 чайну ложку меленого кардамону та ретельно перемішати.

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.

Микола Тищенко
рецепти
лайфхаки
борщ
суп
спеції
куркума
перець
кардамон

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