Лучшие специи для супа — как приготовить смесь в домашних условиях

Идеальная смесь специй и пряностей для супов, которые можно смешать самостоятельно
Предлагаем вам самостоятельно приготовить специю, которая идеально подойдет для приготовления первых блюд. Для этого необходимо смешать несколько специй, которые идеально сочетаются друг с другом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- кориандр молотый 3 чайные ложки;
- кумин (зира) молотый 3 чайные ложки;
- куркума молотая 2 чайные ложки;
- черный молотый перец 2 чайные ложки;
- кардамон молотый 1 чайная ложка.
Способ приготовления
Для этого рецепта вам понадобятся привычные специи. Их необходимо смешать в правильных пропорциях, чтобы они идеально сочетались друг с другом.
Для начала необходимо взять 3 чайные ложки молотого кориандра и смешать с 3 чайными ложками кумина.
Далее добавляем 2 чайные ложки молотой куркумы и 2 чайные ложки черного молотого перца.
В конце добавить 1 чайную ложку молотого кардамона и тщательно перемешать.
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