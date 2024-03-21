Лучшие специи для супа — как приготовить смесь в домашних условиях

Суп и специи. Фото: Freepik

Предлагаем вам самостоятельно приготовить специю, которая идеально подойдет для приготовления первых блюд. Для этого необходимо смешать несколько специй, которые идеально сочетаются друг с другом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

Читайте также:

Вам понадобится:

кориандр молотый 3 чайные ложки;

кумин (зира) молотый 3 чайные ложки;

куркума молотая 2 чайные ложки;

черный молотый перец 2 чайные ложки;

кардамон молотый 1 чайная ложка.

Способ приготовления

Для этого рецепта вам понадобятся привычные специи. Их необходимо смешать в правильных пропорциях, чтобы они идеально сочетались друг с другом.

Баночки со специями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Для начала необходимо взять 3 чайные ложки молотого кориандра и смешать с 3 чайными ложками кумина.

Баночки со специями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далее добавляем 2 чайные ложки молотой куркумы и 2 чайные ложки черного молотого перца.

Баночки со специями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В конце добавить 1 чайную ложку молотого кардамона и тщательно перемешать.

Ранее мы писали про рецепт чешского чесночного супа "чеснечка".

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.