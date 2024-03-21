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Идеальная смесь специй и пряностей для супов, которые можно смешать самостоятельно

21 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лучшие специи для супа — как приготовить смесь в домашних условиях
Суп и специи. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам самостоятельно приготовить специю, которая идеально подойдет для приготовления первых блюд. Для этого необходимо смешать несколько специй, которые идеально сочетаются друг с другом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • кориандр молотый 3 чайные ложки;
  • кумин (зира) молотый 3 чайные ложки;
  • куркума молотая 2 чайные ложки;
  • черный молотый перец 2 чайные ложки;
  • кардамон молотый 1 чайная ложка.

Способ приготовления 

Для этого рецепта вам понадобятся привычные специи. Их необходимо смешать в правильных пропорциях, чтобы они идеально сочетались друг с другом. 

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Баночки со специями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Для начала необходимо взять 3 чайные ложки молотого кориандра и смешать с 3 чайными ложками кумина. 

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Баночки со специями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далее добавляем 2 чайные ложки молотой куркумы и 2 чайные ложки черного молотого перца. 

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Баночки со специями. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В конце добавить 1 чайную ложку молотого кардамона и тщательно перемешать. 

Ранее мы писали про рецепт чешского чесночного супа "чеснечка". 

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

Николай Тищенко
рецепты
лайфхаки
борщ
суп
специи
куркума
перец
кардамон

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