Тушенька на зиму, м'ясо з кашею — покроковий рецепт заготівлі

Ідеальна тушонка-каша на зиму, відкрив та з'їв — така заготівля має бути у кожному будинку
Приготуйте ідеальну тушковану кашу на зиму — страву, яка стане незамінною заготівлею у вашому будинку! Просто відкрийте банку, і смачна, ситна страва вже готова до вживання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (ціх продуктів вистачить на 21 банку по 0,5 літра):
- булгур 600 г;
- гречка 600 г;
- горох 800 г;
- сало 1 кг;
- м'ясо 3 кг;
- цибуля 600 г;
- морква 600 г;
- перець горошком;
- сіль 5 г на 1 банку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати крупу. Горох потрібно промити та замочити. Булгур також необхідно промити водою та залити. Гречку потрібно помити і замочити. Залишити на 1,5 години. Потім необхідно зробити шкварки із сала.
Також необхідно обсмажити цибулю та моркву. У горох додати 1/3 засмажки та шкварки. Все перемішати та покласти в банки, попередньо на дно додати перець горошком. Додати кілька шматочків м'яса. У кожну банку додати одну чайну ложку солі. Залити водою та закрутити.
Також складаємо з рештою каш. Чергувати крупу з м'ясом та засмажкою.
У кожну банку однаково накладаємо м'ясо, засмажку та крупу. Не забуваймо додати сіль.
Ставимо банки в автоклав, нагріваємо до 118 ºС. Потім зменшуємо вогонь до мінімального та готуємо 40 хвилин. Потім вимкнути автоклав і залишити остигати до кімнатної температури.
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