Тушенька на зиму, м'ясо з кашею — покроковий рецепт заготівлі

Тушонка з кашею. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготуйте ідеальну тушковану кашу на зиму — страву, яка стане незамінною заготівлею у вашому будинку! Просто відкрийте банку, і смачна, ситна страва вже готова до вживання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (ціх продуктів вистачить на 21 банку по 0,5 літра):

булгур 600 г;

гречка 600 г;

горох 800 г;

сало 1 кг;

м'ясо 3 кг;

цибуля 600 г;

морква 600 г;

перець горошком;

сіль 5 г на 1 банку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати крупу. Горох потрібно промити та замочити. Булгур також необхідно промити водою та залити. Гречку потрібно помити і замочити. Залишити на 1,5 години. Потім необхідно зробити шкварки із сала.

Шкварки із сала. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також необхідно обсмажити цибулю та моркву. У горох додати 1/3 засмажки та шкварки. Все перемішати та покласти в банки, попередньо на дно додати перець горошком. Додати кілька шматочків м'яса. У кожну банку додати одну чайну ложку солі. Залити водою та закрутити.

Горох та сало. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також складаємо з рештою каш. Чергувати крупу з м'ясом та засмажкою.

Булгур та м'ясо. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У кожну банку однаково накладаємо м'ясо, засмажку та крупу. Не забуваймо додати сіль.

Гречка та м'ясо. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо банки в автоклав, нагріваємо до 118 ºС. Потім зменшуємо вогонь до мінімального та готуємо 40 хвилин. Потім вимкнути автоклав і залишити остигати до кімнатної температури.

Банки у автоклаві. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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